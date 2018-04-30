Roth: Kadın düşmanlığı hortladı

Almanya Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth, toplumda kadın düşmanlığının hortlaması konusunda uyarıda bulundu.

Yeşiller partili Roth, haftalık Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, "Diğer kadınlara hep şunu söylüyorum: Kendinizi güvende hissetmeyin- mücadele ederek elde ettiğimiz kazanımlar yine tehlikede” şeklinde konuştu.

Roth, Alman Meclisi'nin kadın üyelerinin sayısının azaldığına, kadın düşmanlığı içeren sözler duyulduğuna ve hatta bakanların bile kadınlara saygı duymayan ifadeler kullandığına dikkati çekti.

"Tartışmalarda bunun yeni bir tarz” olduğunu belirten Roth, "yine kadın düşmanlığına izin verildiğini” söyledi. Uzun yıllardır karşılaşmadığı soruların yine sorulmaya başlandığını kaydeden Roth, "kadın olmaya indirgenerek şu soru ile sıklıkla karşılaşıyorum: Neden çocuğun yok?” şeklinde konuştu.

Bu nedenle çocuk sahibi olma konusunda toplumda kadına seçme özgürlüğü verilmesi ve ahlaki olarak kadınlara baskı uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Roth, "Benim için gelecek için hedefim, kadınların artık böyle sözler duymaması, çünkü bu çok yaralayıcı oluyor” ifadesini kullandı.

AFP,KNA/JD,HS

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