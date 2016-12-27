  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Romanya’ya ilk kadın başbakan

Romanya’nın tarihinde ilk kez bir kadın politikacı başbakanlık görevine geliyor. Ancak Sosyal Demokrat Viorica Dancila’nın sabıkalı parti liderine yakınlığı tartışma yaratıyor.

Sosyal Demokrat politikacı Vasilica Viorica Dancila

Sosyal Demokrat politikacı Vasilica Viorica Dancila

Romanya'da Sosyal Demokrat Partili (PSD) Avrupa Parlamentosu milletvekili Viorica Dancila başbakanlığa aday gösterildi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Pazartesi günü başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin halefi olarak 54 yaşındaki Viorica Dancila'yı parlamentoya tavsiye etti.

Viorica Dancila, sabıkalı olduğu için hükümette herhangi bir görev üstlenemeyen PSD lideri Liviu Dragnea'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor. Muhalefet, Dancila'nın Dragnea'nın tüm beklentilerini eksiksiz yerine getireceği endişesini dile getiriyor.

Dancila‘nın başbakanlığı parlamentoda 29 Ocak'ta oylanacak. Parlamentoda çoğunluğu PSD ile onun koalisyon hükümetindeki küçük ortağı Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oluşturduğu için Dancila'nın başbakanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.   

Cumhurbaşkanı Iohannis, Dancila‘yı aday göstermesini "parlamento aritmetiği" ile gerekçelendirmiş, bu adaylığa ALDE ittifakı da yeşil ışık yakmıştı.

"Ceza hukuku yumuşatılsın" talebi

Böylece Romanya bir yıl içinde üçüncü hükümetine kavuşmuş olacak. İktidardaki PSD'nin lideri Dragnea hakkında iki ayrı yolsuzluk davası yürüyor. Dragnea bu nedenle ülkenin ceza hukukunun yumuşatılmasını istiyor.

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, parti lideri Dragnea ile haftalarca süren tartışmaların ardından görevinden istifa etmişti. Tartışma, Tudose'nin haklarında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle soruşturma yürütülen Dragnea'ya yakın iki kadın bakanı görevden alması üzerine patlak vermişti. Tudose'nin selefi Sorin Grindeanu da, Dragnea'nın ceza haukukunda değişiklik yapılması yönündeki taleplerini yerine getirmediği için geçen Haziran ayında parlamentoda kendi partisi tarafından devrilmişti. 

dpa, ÇA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Partisiyle tartışan Romanya Başbakanı istifa etti

Partisinin desteğini kaybeden Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti. Tudose'nin selefi Grindeanu da 7 ay önce kendi partisi tarafından düşürülmüştü. (16.01.2018)  

Romanya’da yolsuzlukla mücadele tartışmaları sürüyor

Romanya’da hükümet tartışmalı yosuzluk kararnamesini geri çekti. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Laura-Codruța Kövesi hükümetin yasal düzenlemeler öncesi mutlaka hukukçuların görüşüne başvurması gerektiğini söylüyor. (15.02.2017)  

Romanya'da protestolar istifa getirdi

Romanya'da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı suç kapsamından çıkaran kanuna karşı düzenlenen protestolar yeni bir istifa getirdi. Adalet Bakanı Florin Iordache istifa etti. (09.02.2017)  

Yorum: Romanya'da hukuk devleti için verilen mücadele henüz kaybedilmedi

Romanya’da yüz binlerce gösterici günlerdir hükümeti protesto ediyor. Robert Schwatz'a göre gerginlik ancak hükümetin istifasıyla sona erdirilebilir. (07.02.2017)  

Benzer içerik

Rumänien Premierministerin Sevil Shhaideh

Romanya’da ilk kadın ve Müslüman başbakana ret 27.12.2016

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh’in başbakan olmasını reddetti. Tatar kökenli Shhaideh, Romanya’nın ilk kadın ve Müslüman başbakanı olacaktı.

Rumänien Erneute Massenproteste in Bukarest gegen die Regierung

Romanya'da hükümetten geri adım 05.02.2017

Romanya’da hükümet geniş protesto gösterileri üzerine yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçti.

Rumänien Proteste

Romanya'da tartışmalı yasa Anayasa Mahkemesi'nde 02.02.2017

Romanya’da yetkinin kötüye kullanılması ve yolsuzluğu birçok dosyada suç kapsamından çıkaran yasa, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Vatandaşlar günlerdir yasayı protesto ediyor.

FOTO-GALERİ

Spanien Barcelona Strandpromenade (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +