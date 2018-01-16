 Rohingyaları öldüren Myanmarlı yedi askere ceza | DÜNYA | DW | 10.04.2018
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DÜNYA

Rohingyaları öldüren Myanmarlı yedi askere ceza

Myanmar ordusu, 10 Rohingya'yı öldürdükleri gerekçesiyle yedi askeri hapis cezasına çarptırdı. Askerlerin cezasını çalışma kampında çekecekleri belirtildi.

Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch (picture-alliance/dpa/AP/Dar Yasin)

Myanmar ordusu, ülkenin Arakan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlık Rohingyaları öldürdükleri gerekçesiyle yedi askeri hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar Ordusu Başkomutanlığının Facebook hesabından Salı günü paylaştığı açıklamasında, 10 Rohingya'nın öldürülmesinden sorumlu tutulan yedi askerin ülkenin ücra bir bölgesindeki çalışma kampında 10 yıllık hapis cezası çekeceği belirtildi.

Açıklamada dördü üst düzey yedi askerin Rohinyalar hakkındaki gözaltı ve cezalandırma talimatlarının dışına çıktığı ve bu suça dahil olan sivillere karşı da harekete geçildiği belirtildi.

Ordu, geçen ocak ayında askerlerin ve köylülerin "Bangledeşli teröristler" olarak nitelendirdiği Rohingyaları 2 Eylül 2017'de Rakhine eyaletinin kuzeyinde öldürdüğünü kabul etmişti. Bu açıklamayla ordu ilk kez Rohingyaların öldürülmesinde yasaların dışına çıkıldığını kabul etmişti. İnsan hakları savunucuları ise bunun "buzdağının görünen kısmı" olduğu eleştirisini getiriyor.

İki gazeteci hakim karşısına çıkıyor

Rohingyalara uygulanan şiddeti araştıran ve bu nedenle gözaltına alınan iki Reuters muhabiri de Çarşamba günü yeniden hakim karşısına çıkacak. Gazeteciler, ordunun tutumuna dair polisten edindikleri gizli belgeleri deşifre etmekle suçlanıyor.

Gazetecilerin avukatları, "delil yetersizliğini" gerekçe göstererek müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep ediyor.
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Rohingya kadınları tecavüzün boyutlarını anlattı

Myanmar'da yaklaşık 700 bin Rohingya Müslümanı, halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu Bangledeş'e kaçmıştı. Mülteci kamplarına sığınan Rohingyalar, Myanmar ordusu askerlerinin saldırı düzenledikleri köylerde yaşayanları öldürdüklerini, tecavüz ettiklerini ve kundakladıklarını anlatıyor.

DW,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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