 Rio′da güvenliği sağlamak için orduya yetki | DÜNYA | DW | 21.02.2018
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DÜNYA

Rio'da güvenliği sağlamak için orduya yetki

Brezilya senatosu Rio de Janeiro'da asayişi sağlamak üzere orduya yetki verdi. Ancak kararname anayasal hakların ihlal edileceği endişesiyle eleştirilerin hedefinde.

Brasilien Militär übernimmt Kontrolle in Rio de Janeiro (Reuters/P. Olivares)

Brezilya senatosu uyuşturucu çetelerinin kontrolü altında olan bölgelerde güvenliği sağlayabilmek için ordunun görevlendirilmesine ilişkin kararnameyi çoğunluğun oyuyla onayladı.

Orduyu göreve çağırmanın anayasal hakların ihlaline yol açabileceği yönündeki yoğun eleştirilere rağmen yapılan oturumda senatörler 13'e karşı 55 oyla kararnameye onay verdi.

Cuma günü Başbakan Michel Temer tarafından yayınlanan bir kararname ile Rio de Janeiro'da polisin yetkilerini ordu üstleniyor.

Kararnameye göre polis sokaklarda devriye görevine devam edecek olmasına rağmen komuta yetkisi askerlere devredildi. Ayrıca orduya bağlı taburların yedek kuvvet olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Kararın arkasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen Rio Karnavalı esnasında meydana gelen kapkaç vakaları yatıyor. Rio de Janeiro'da asayişin şehrin Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığı 2016 yılından beri hızlı bir şekilde kötüleştiği, silahlı uyuşturucu çetelerinin kontrol ettiği şehrin kimi gecekondu bölgelerine polisin müdahalede yetersiz kaldığı bildiriliyor.

Düzenlemeye yönelik eleştiriler

Ordunun güvenliği sağlamak üzere devreye sokulması 1985'e kadar diktatörlük ile yönetildikten sonra demokrasiye geçen Brezilya'da bir ilk.

Karar çoğunluk tarafından desteklenmesine rağmen, görevlendirmenin sınırlarının kesin olarak çizilmemiş olmasına ve suistimal ihtimaline dikkat çekiliyor. Ayrıca şimdiye kadar gecekondu bölgelerine düzenlenmiş olan ordu destekli müdahalelerin sorunu çözme konusunda yetersiz kalması da vurgulanıyor.
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Rio karnavalı başladı

AFP/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Rio karnavalı başladı  

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