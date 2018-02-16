 Reuters: Türkiye ABD′ye Menbiç için teklifte bulundu | DÜNYA | DW | 16.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Reuters: Türkiye ABD'ye Menbiç için teklifte bulundu

Reuters haber ajansı, bir Türk yetkilinin açıklamalarına dayanarak Türkiye'nin ABD'ye Menbiç konusunda teklif götürdüğünü iddia etti. Habere göre, ABD teklifi değerlendiriyor.

default

Reuters'ın haberine göre, bir Türk yetkili, Ankara'nın Washington'a Menbiç'teki YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi, ABD ve Türk askerlerinin ise Menbiç'te birlikte konuşlandırılması önerisini götürdüğünü açıkladı.

Haberde, teklifin Ortadoğu gezisi kapsamında dün akşam saatlerinden bu yana Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmeler sırasında iletildiği bildirildi. Habere göre, ABD teklifi değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Tillerson bugün erken saatlerde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkei Ankara US Außenminister Tillerson und Erdogan

"'Verimli ve açık' bir görüşme oldu"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Erdoğan ile Tillerson'ın  "verimli ve açık bir görüşme" yaptığı ifade edildi. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulundu.

ABD-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik operasyonu nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin operasyonu ABD askerilerinin konuşlandırıldığı Menbiç'e genişletmek istemesi, iki ülke arasında tansiyonun daha da yükselmesine neden olmuştu.

DW,rtr/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan Tillerson'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi. (15.02.2018)  

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ortadoğu gezisi kapsamında bugün Ankara'ya gidiyor. Ziyaretin gündeminde Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin Suriye politikasının yer alması bekleniyor. (15.02.2018)  

ABD'nin eski elçisi Wilson: Serinkanlı akıl üstün gelecektir

Tillerson'ın ziyareti öncesi DW Türkçe'ye konuşan eski Ankara Büyükelçisi, iki ülke arasındaki söz savaşının ciddi boyuta ulaştığını söyledi. Wilson'a göre ziyaret sağduyunun üstün gelmesi halinde bir fırsat yaratabilir. (15.02.2018)  

Benzer içerik

Türkei Mevlut Cavusoglu, Rex Tillerson

Türkiye ile ABD'den ilişkileri normalleştirme kararı 16.02.2018

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ankara'da ABD’li mevkidaşı Tillerson ile görüştü. İlişkilerin normalleştirilmesi kararı alındığını açıklayan Çavuşoğlu, bu hedef doğrultusunda mekanizmalar oluşturulacağını duyurdu.

Syrien YPG Kämpfer in Raqqa

Reuters: Esad Afrin'de gizlice Kürtleri destekliyor 12.02.2018

Reuters, Beşar Esad'ın Afrin'de "ortak düşman" Türkiye'ye karşı gizlice YPG güçlerini desteklediğini iddia etti. Haberde "fikir ayrılığına" rağmen rejim ve YPG'nin işbirliği yaptığı belirtildi.

Symbolbild USA Türkei Beziehungen

Ankara'dan ABD'ye rest: Ya düzelecek ya bozulacak 12.02.2018

Tillerson'ın ziyareti öncesi Ankara'dan sert mesajlar geliyor. Çavuşoğlu, ABD ile ikili ilişkilerin ''ya düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını'' söyledi. Başbakan da "ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Reuters: Türkiye ABD'ye Menbiç için teklifte bulundu

Reuters haber ajansı, bir Türk yetkilinin açıklamalarına dayanarak Türkiye'nin ABD'ye Menbiç konusunda teklif götürdüğünü iddia etti. Habere göre, ABD teklifi değerlendiriyor.  

FOTO-GALERİ

default

Almanya'da karnaval coşkusu

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde karnaval coşkusu zirveye ulaştı.  