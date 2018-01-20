Reuters: Esad Afrin′de gizlice Kürtleri destekliyor | DÜNYA | DW | 12.02.2018

Reuters haber ajansının haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin'de Türkiye'ye karşı gizlice YPG'ye destek sağladığı iddia edildi.

Haberde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ABD tarafından desteklenen YPG'ye karşı savaşan Suriye ordusunun buna karşılık Afrin'de "ortak düşman" Türkiye'nin karşısında Kürtleri desteklediği belirtildi. Şam yönetiminin şu ana dek Kürtlerin özerklik taleplerine karşı çıkmış olmasına rağmen, iki aktörün "Türkiye'nin etki alanını genişletmesini engelleme noktasında ortak çıkarları olduğuna" vurgu yapıldı. Haberde, "Esad'ın bizzat fiilde bulunmaksızın bu işten kazançlı çıkabileceği" vurgulandı.

Taraflar arasında mutabakat

Habere göre, YPG'nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcülerinden Kino Gabriel, "Afrin'e takviye güç sağlamanın farklı yolları var ancak en önemli güzergah hükümet birliklerinin yönetimindeki bölgelerinden geçiyor" dedi. Gabriel, bu noktada iki taraf arasında mutabakata varıldığını kaydetti.

Esad'ı destekleyen askeri ittifakta görev yapan bir komutan da SDG tarafından yapılan açıklamaları teyit etti. İsmini vermek istemeyen komutan, "Suriye rejimi Kürtlere insani yardım ve bazı cephelere geçişlerine göz yummak suretiyle lojistik destek sağlıyor" dedi.

Habere göre Suriyeli Kürtler aynı zamanda, ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolü altında bulunan bölgelerden petrol tedariki için Esad yönetiminin kendileriyle işbirliği yapmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun kendileri için bir koz olduğunu da söyledi.

Beşar Esad

Geleceğe dair görüş ayrılığı

Uluslararası Kriz Grubu'nda Suriye uzmanı olarak görev yapan Noah Bonsey, "Rejim bir yandan Fırat'ın doğusunda YPG'ye saldırırken diğer yandan örgüte Afrin'e insan getirmesi için izin verdi. Bence bu, ilişkilerin şu anki durumunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Bonsey ayrıca, "Suriye'nin kuzeydoğusunun geleceğiyle ilgili olarak YPG ve rejimin tutumları arasında bir uçurum olduğunu" da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatı" adını verdiği operasyonun başlamasının ardından Afrin'deki özerk Kürt yönetimi, Esad'a "yükümlülüklerini yerine getirerek" ülkenin kuzey sınırını "Türkiye'den gelecek saldırılar karşısında korumaya" çağırmıştı.

Şam yönetimi de Türkiye'nin askeri harekatını "yasa dışı saldırganlık" ve "işgal" olarak nitelemiş ve karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu.

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