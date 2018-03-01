RedHack′ten Demirören′e siber saldırı | TÜRKİYE | DW | 25.03.2018

Hacker grubu RedHack, hafta içinde Doğan Medya Grubu'nu satın almasıyla gündeme gelen Demirören Holding'e ait internet sitelerini hackledi.
Hacker grubu RedHack, Demirören şirketler grubunun internet sitelerine gece yarısı siber saldırı düzenleyerek siteye erişimi engelledi.
Doğan Holding, 22 Mart'ta medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
RedHack internet sitelerine saldırı düzenlediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
RedHack siber saldırı düzenlediği siteler üzerinden kendi açıklamasını paylaştı. "Demirören’in kendi sayfalarından, kendi gazetelerinde hiç yer vermediği 'bu ay' olan bazı haberleri aşağıya yazalım dedik. Duble yolları, penguenleri, magazini çok güzel veriyorsunuz da, ya ülke gerçeklerini?” denilen açıklamada "Demirören’e ve biat ettiği güce birkaç haber örneği, bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) ‘nefes almanın ne olduğunu hatırlar’ belki.." ifadeleri yer aldı.
DW/MK,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Doğan Medya Grubu'nun hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören Grubu'na satılması Türk medyasına ve okuyucu-izleyici kitlesine nasıl yansıyacak? Gazeteci Banu Güven DW Türkçe için kaleme aldı. (24.03.2018)
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasını "basın özgürlüğü açısından kara bir gün" olarak tanımladı. (22.03.2018)
Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Satışın, yapılan borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor. (22.03.2018)