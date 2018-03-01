 RedHack′ten Demirören′e siber saldırı | TÜRKİYE | DW | 25.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

RedHack'ten Demirören'e siber saldırı

Hacker grubu RedHack, hafta içinde Doğan Medya Grubu'nu satın almasıyla gündeme gelen Demirören Holding'e ait internet sitelerini hackledi.

Symbolbild Hacker (picture alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

Hacker grubu RedHack, Demirören şirketler grubunun internet sitelerine gece yarısı siber saldırı düzenleyerek siteye erişimi engelledi.

Doğan Holding, 22 Mart'ta medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

RedHack internet sitelerine saldırı düzenlediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

RedHack siber saldırı düzenlediği siteler üzerinden kendi açıklamasını paylaştı. "Demirören’in kendi sayfalarından, kendi gazetelerinde hiç yer vermediği 'bu ay' olan bazı haberleri aşağıya yazalım dedik. Duble yolları, penguenleri, magazini çok güzel veriyorsunuz da, ya ülke gerçeklerini?” denilen açıklamada "Demirören’e ve biat ettiği güce birkaç haber örneği, bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) ‘nefes almanın ne olduğunu hatırlar’ belki.." ifadeleri yer aldı.

DW/MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Banu Güven: Bizi görüyor musunuz?

Doğan Medya Grubu'nun hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören Grubu'na satılması Türk medyasına ve okuyucu-izleyici kitlesine nasıl yansıyacak? Gazeteci Banu Güven DW Türkçe için kaleme aldı. (24.03.2018)  

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Basın özgürlüğünün kara günü

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasını "basın özgürlüğü açısından kara bir gün" olarak tanımladı. (22.03.2018)  

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor

Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Satışın, yapılan borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor. (22.03.2018)  

Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada yankı uyandırdı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satıldığı haberleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Habere özellikle gazetecilerden tepki geldi. (21.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Bu haftanın konuğu Ayşenur Arslan  

Benzer içerik

Symbolbild Cyberkriminalität

Almanya siber saldırının zararını araştırıyor 01.03.2018

Almanya, hükümet ve güvenlik birimlerine yapılan siber saldırıda ne kadar bilgi çalındığını araştırıyor. Saldırının şüphelisi olan Rus hacker grubunun diğer AB ülkelerini de hedef almış olabileceği değerlendiriliyor.

Berlin Bundestag Kontrollgremium befragt die Geheimdienstchefs

Alman iç istihbaratı: Rusya seçimlere müdahaleden son anda vazgeçti 05.10.2017

Federal Meclis gizli istihbarat komisyonunda ifade veren Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, Rusya'nın Almanya seçimlerine müdahaleden son anda vazgeçtiğini söyledi.

Symbolbild Cyber Security

Yorum: Almanya siber güç değil 05.04.2017

Alman ordusuna yapılan siber saldırılar artıyor. Saldırılardan koruma görevi siber savunma kuvvetlerine verilecek. Nina Werkhäuser yorumunda, uzman eleman bulabilmesi için orduda zihniyetin değişmesi gerektiği görüşünde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

Birleşmiş Milletler, Afrin'deki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının yaklaşık 170 bin kişi olduğunu açıkladı. 50 bin ila 70 bin sivil Afrin'de kaldığı tahmin ediliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Denizcilikte devleşme yarışı

"CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ Hamburg limanına giriş yapan şimdiye kadarki en büyük gemi özelliğini taşıyor. Ancak gelecekte gemilerin hacmi büyümekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla otonom hale gelecek.  