Rapçi Ezhel’e ilk duruşmada beraat

Şarkıları ve sosyal medyadaki bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek “Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” suçlamasıyla 24 Mayıs tarihinde tutuklanan ünlü Rap sanatçısı Ezhel, çıktığı ilk duruşmada beraat etti. İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın hakimi Dilber Atalay, Ezhel’in şarkılarının “sanat eseri” olduğunu belirterek, ünlü rapçinin hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verdi. Sanatçıya destek için adliye binasına gelen pek çok Ezhel hayranı genç, karar sonrasında sevinç gösterilerinde bulundu. Ezhel tutuklandığında sosyal medyada açılan #FreeEzhel etiketi, beraat kararı sonrasında Twitter gündeminde ilk sıraya oturdu.

"Ezhel" adıyla tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Sercan İpekçioğlu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması öncesinde adliye çevresinde sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekti. Duruşmayı Ezhel’in birinci derece yakınları, avukatlar ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 20 kişi izledi. Duruşma salonunun çok küçük olması nedeniyle Ezhel’in arkadaşları ve hayranları salona alınmadı. Kimlik tespitinin ardından Hakim Dilber Atalay’a aylık gelirini sordu. Ezhel’in soruya “100 binTL ve üstü” yanıtı vermesinin ardından, Hakim Atalay ünlü şarkıcıdan iddianamedeki suçlamalara yönelik savunmasını istedi.

Fotoğraf paylaşımı ve şarkı sözü ile suçlandı

Ezhel, savunmasında şu açıklamaları yaptı:

“Ankara Kızılay’da bir arkadaşımın giyim dükkanı var. Arada gidip çay içerim. Dükkanın karşısında bir otopark var. Otopark ile dükkan arasında toprak bir yol var. Çay içerken o toprak yolda bitkileri gördük. Ne alaka deyip fotoğrafını çektim ve 90’larda Selahattin Özdemir’in ‘Esrar Perdesi’ şarkı sözünü yazıp paylaştım. ‘Geceler’ isimli şarkım da BluTv’de yayınlanacak vampirleri konu alan ‘Yaşamayanlar’ isimli dizide müzik olarak kullanılacaktı. Yazar nasıl yazarsa ben de sanatsal bakış açısıyla düşünüp, edebi sanatla elimden geldiğince anlattım. Beraatimi talep ediyorum.”

Hakim: Suç işleme kastı yok, şarkı sözleri sanat eseri

Mahkeme Başkanı, Ezhel’e “Yarınımız yok’ isimli parçadaki sözlerini de sordu. Söz konusu şarkının uyuşturucu karşıtı sözler içerdiğini ve gençleri uyuşturucuya karşı uyardığını söyleyen Ezhel, “Bu şarkı da, ‘aşk değil zehirdir bonzai, bu iş böyle giderse yaşamak zor' sözleri ile uyuşturucuya değil hayata bağlayan sözler yazdım” açıklamasında bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonunda, Hakim Atalay, Ezhel’in suç işleme kastıyla hareket etmediğine ve şarkı sözlerinin ‘sanat eseri’ olduğundan dolayı iddianamedeki suçlamaların geçersiz olduğuna hükmederek, önce tahliye sonra da beraat kararı verdi.

“Dava başlamadan bitti”

Beraaat kararı sonrası DW Türkçe’ye konuşan Ezhel’in avukatı Fuat Ekin, “Hukuk yerini buldu. Sayın mahkemenin çok yerinde bir kararı oldu. Dava başlamadan bitmiş oldu” dedi. Ezhel hakkında hazırlanan iddianamede yalnızca sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı ve bir şarkı sözünün kanıt olarak gösterildiğine işaret eden Avukat Ekin, “Bir esprili fotoğraf ve bir vampir hikayesini anlatan bir şarkı sözü… Mahkeme suç işleme kastı olmadığını ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesine karar verdi. Mutluyuz” diye konuştu. DW Türkçe’ye konuşan Ezhel’in annesi Ulya Turgut da, “Oğlumun suçsuz olduğuna hep güveniyordum. Dediğim çıktı” dedi. Kendisinin de 62 yaşında bir devlet sanatçısı olduğunu, oğlunun da kendisi gibi bir sanatçı olduğunu belirten Turgut, “Sayın mahkemeye verdiği karar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

10 yıl hapsi istenmişti

Müzik dünyasında "Ezhel" adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla 24 Mayıs tarihinde gözaltına alınmıştı. İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ezhel hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile istemiyle dava açılmıştı.

Aram Ekin Duran / İstanbul

©Deutsche Welle Türkçe