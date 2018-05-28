 Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalında özür | ALMANYA | DW | 30.05.2018

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ALMANYA

Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalında özür

Almanya İçişleri Bakanı iltica işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı özür diledi. Binden fazla iltica başvurusunun kurallara aykırı olarak kabul edildiği ortaya çıkarılmıştı.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'ndeki (BAMF) usulsüzlüklerden dolayı özür diledi. Seehofer Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 5 saat süren toplantısının ardından verdiği demeçte "somut ve ciddi bir skandaldan" söz etti ve "hükümet adına özür dilediğini" söyledi. 

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Nisan ayında, BAMF'ın Bremen'deki şubesinde 2013 – 2016 yılları arasında en az bin 200 iltica başvurusu üzerinde kurallara aykırı işlem yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. Şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Meclis İçişleri Komisyonu'nun konuyla ilgili yeniden toplanabileceği ve kurumun eski başkanı Frank-Jürgen Weise ile eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de komisyona çağrılabileceği açıklandı.

BAMF Başkanı Jutta Cordt ise 2000 yılından bu yana kabul edilen 18 bin iltica başvurusunun bir kez daha inceleneceğini duyurdu. Cordt incelemeler nedeniyle işlemdeki iltica başvurularının karara bağlanmasının zaman alacağını açıkladı. Federal dairede ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin çalışmaların uzamasına yol açmasının beklemedeki başvuru sayısının 50 binden 80 bine çıkmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Kim sorumlu?

Hristiyan Demokrat Birlik partisinden Armin Schuster "iltica sahtekârlığından" Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'nin bütünüyle sorumlu tutulamayacağını, "işlem kalitesindeki açıkların" giderilmesi gerektiğini ve iltica işlemlerinin yeni yasal kurallara bağlanması gerektiğini söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin iç politika sözcüsü Burkhard Lischka iltica işlemlerindeki usulsüzlüklerden "ihbarları yıllarca kulak ardı eden" federal dairenin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Muhalefet kanadı skandalla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ederken, Yeşiller Partili milletvekilleri komisyonun Bavyera'daki eyalet seçimleri sonrasına ertelenebileceğine dikkat çektiler. Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke kurumun idari açıklarının giderilmesi gerektiğini belirtti ve mahkemeler tarafından bozulan iltica başvurularıyla ilgili olumsuz kararların arttığına işaret etti.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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