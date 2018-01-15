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DÜNYA

PYD BM'yi Afrin için harekete geçmeye çağırdı

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'ni, Türkiye'nin Afrin'e operasyon tehdidine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Syrien Türkei YPG Kämpfer und türkische Panzer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo/Depo Photos/M. Corban)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PYD'nin askeri kanadı YPG'nin varlık gösterdiği Afrin'e harekatın her an başlayabileceğini söylemesinin ardından, Suriye Demokratik Birlik Partisi'nden (PYD) gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD'den yapılan yazılı açıklamada Afrin'e top atışları yapıldığı belirtilerek uluslararası toplumun harekete geçmesi istendi. BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin bölgenin barış içinde kalması için elinden geleni yapması gerektiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası güçlere, sivil toplum örgütlerine ve insan hakları kuruluşlarına Efrin’de yaşayan bir milyon kişiye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Suriye ya da Fırat Nehri’nin doğusu ve batı bölgelerini güvenli alan yapmak için bir an önce harekete geçmeleri çağrısı yapıyoruz" denildi.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı 30 bin kişilik sınır koruma gücünün yarısının, belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin sınır koruma gücü kurma planlarını eleştirerek, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır"  açıklamasını yapmıştı. Erdoğan Afrin konusunda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir" diye konuşmuştu.

Diğer yandan Türkiye-Suriye sınırında hareketliliğin bugün de sürdüğü belirtiliyor. Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye'ye komşu Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşandığı, ilçeye ulaşan askeri konvoyların güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendirildikleri bildirildi.

AP,dpa,DHA/HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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