 Putin′den Doğu Guta’da ateşkes talimatı | DÜNYA | DW | 26.02.2018
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DÜNYA

Putin'den Doğu Guta’da ateşkes talimatı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Doğu Guta’da ateşkes sağlanması için talimat verdiğini açıkladı. Şoygu, siviller için ayrıca bir “insani koridor” oluşturulacağını belirtti.

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta (Reuters/B. Khabieh)

Rusya, bir haftadan uzun bir süredir rejim güçlerinin yoğun saldırılarına hedef olan Doğu Guta'da Salı gününden itibaren ateşkes sağlanacağını açıkladı. Sivillerin şehri terk etmeleri için de bir "insani koridor” oluşturulacağı bildirildi.

Pazartesi günü açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye’nin güneybatısında yer alan ve muhaliflerin elinde bulunan Doğu Guta’da Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere günlük olarak ateşkes ilan edilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Şoygu ateşkesin her gün saat 09.00 ile 14.00 arasında gerçekleşeceğini belirtti.

Syrien Damaskus - Ost-Ghuta nach Luftangriffen (Reuters/B. Khabieh)

Doğu Guta'da rejim güçlerinin saldırıları sebebiyle siviller hayatını kaybetti ve çok evler ile sokaklar tahrip oldu

Sivillerin Doğu Guta’yı terk etmeleri için bir "insani koridor”un oluşturulacağını belirten Savunma Bakanı Şoygu, bu koridorun detayları ile ilgili bilgileri yakında açıklayacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 24 Şubat tarihinde bütün Suriye'de 30 gün boyunca geçerli olmak üzere ateşkes uygulanmasını talep etmişti.

BM’deki karar sonrası Putin ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Guta'da "hava saldırılarının ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi için Suriye rejimine azami baskı yapılmasını" istemişti. Merkel ile Macron ayrıca silahların susmasından sonra sivillere insani yardım ulaştırmada yardımcı olması için Rusya'ya çağrıda bulunmuştu.

Reuters,dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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