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DÜNYA

Putin: St. Petersburg'daki patlama terör saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba akşamı St. Petersburg'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Putin başka bir saldırının da önlendiğini söyledi.

Russland St Petersburg - Explosion in Supermarkt (Reuters/A. Vaganov)

Suriye'den yurtlarına geri dönen askerler için perşembe günü düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük ikinci şehri olanSt. Petersburg'da çarşamba akşamı meydana gelen  ve en az 13 kişinin yaralandığı patlamanın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Putin ayrıca St. Petersburg'da başka bir terör saldırısının da önlendiğini söyledi.

Saldırı, çarşamba akşamı St. Petersburg'daki bir alışveriş merkezinde müşterilerin eşyalarını koymaları için yapılan dolapların içinde meydana geldi.

Savcılıktan yapılan açıklamada patlamanın el yapımı olduğu, içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunan bir patlayıcı ile gerçekleştirildiği ve etrafa daha fazla tahribat vermesi amacıyla şarapnel parçalarıyla doldurulduğu kaydedildi.

Saldırıyı şu ana kadar kimse üstlenmezken, Devlet Başkanı Putin konuşmasında saldırı ile ilgili başka bir bilgi paylaşmadı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da patlamanın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmesine sebep olan özelliğinin ne olduğu konusunda basın mensuplarıyla bir bilgi paylaşmazken, bombanın şarapnel parçalarıyla dolu olmasının "bir terör saldırısı olduğunun kanıtı" olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in Rusya güvenlik birimlerine verdiği istihbarat için teşekkür etmişti. Kremlin ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, bu istihbarat sayesinde Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir katedrale düzenlenmesi planlanan bombalı saldırının önlendiği aktarılmıştı.

Reuters/AP, DÇÜ/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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