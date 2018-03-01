 Putin: Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik | DÜNYA | DW | 01.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Putin: Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik

Rusya lideri Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyecek" bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini söyledi.
Video izle 01:47

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki geleneksel ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin geliştirdiği yeni silah sistemlerini tanıttı.

Perşembe günü Rus milletvekili ve senatörlerin önünde yaptığı konuşmada Putin, "sınırsız menzile" sahip bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu füzenin "yüksek hız ve manevra kabiliyetine" sahip olduğunu ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının "yenilemez" olduğunu söyledi.

Video ve 3D kayıtlar eşliğinde yaptığı konuşmasında Putin aynı zamanda, Rus ordusunun nükleer başlık monte edilebilecek yeni sualtı drone'u ve "henüz ayrıntılarını vermek istemediği" yeni bir lazer silahını da tanıttı.

"Şimdi bizi dinleyin!"

Vladimir Putin'in seçimlere iki buçuk hafta kala yaptığı konuşması yaklaşık iki saat sürdü. Konuşmasının yarısını silahlanma konusuna ayıran Putin, Rusya'nın "tüm sorunlara rağmen dünyanın en büyük nükleer gücü olarak kalmaktan" gurur duyduğunu söyledi. Putin, "Kimse bizimle konuşmak istemiyordu, kimse bizi dinlemek istemiyordu. Şimdi bizi dinleyin!" dedi ve Rus vekil ve senatörlerden alkış aldı.

Moskau Jahresansprache Putin Lage der Nation

Putin, "Son 15 yılda silah yarışını kızıştıran, Rusya'ya karşı tek taraflı avantaj arayışına giren, ülkemizin kalkınmasını hedef alan hukuksuz yaptırımlar uygulayanlara şunu söylemek istiyorum: Politikalarınızla engel olmak istediğiniz her şey çoktan oldu bile. Rusya'yı tutmayı başaramadınız" şeklinde konuştu.

Önerdiğimiz linkler

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında biri Avrupa'da, diğeri de Kuzey Amerika'da kurulması planlanan iki yeni komuta merkezi görüşüldü. Peki bu merkezler siyasi ve askeri olarak ne anlama geliyor?

Alman Savunma Bakanlığı'nın bir raporunda, Alman ordusunda NATO'nun Acil Müdahale Gücü için "kabiliyet eksikliği" olduğu belirtildi. Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedildi. (19.02.2018)

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Doğu Guta'da ateşkes sağlanması için talimat verdiğini açıkladı. Şoygu, siviller için ayrıca bir “insani koridor” oluşturulacağını belirtti. (26.02.2018)

Ukrayna krizinden ötürü Rusya'ya uygulanan yaptırımların ülkesini "silah geliştirmeye devam etmekten alıkoymadığını" belirten Putin, Rusya'nın hiçkimse için bir "tehdit olmadığını" ve ülkesinin askeri kabiliyetlerini saldırı amaçları için kullanma niyetinin mevcut olmadığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde bir açıklamada bulunarak, NATO'nun Polonya, Romanya ve Alaska'da konuşlu füzesavar sistemini "delikleri olan bir şemsiyeye" benzetti.

Konuşmasının geri kalanında Putin, Rusların hayat standardını geliştirme ve gelecek altı yılda yoksulluğu yarıya indirme sözü verdi. Ruslar 18 Mart'ta sandığa gidecek. Seçimlerde aday olan Vladimir Putin'in dördüncü kez seçilme ihtimali bulunuyor.

AFP,rtr,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı  

Benzer içerik

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı 01.03.2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın geliştirdiği yeni teknolojik silahları tanıttı. Geliştirilen silahlar arasında sınırsız menzile sahip balistik füze ve uçak gemilerini vurabilen dronelar yer alıyor.

Deutschland CDU-Parteitag billigt Koalitionsvertrag | Merkel

Die Welt: Merkel kariyerinin sonbaharında 26.02.2018

Alman basınında Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Berlin'de düzenlenen parti kurultayı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye iç savaşı çerçevesindeki rolüyle ilgili yorumlar öne çıkıyor.

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta

Putin'den Doğu Guta'da ateşkes talimatı 26.02.2018

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Doğu Guta'da ateşkes sağlanması için talimat verdiğini açıkladı. Şoygu, siviller için ayrıca bir “insani koridor” oluşturulacağını belirtti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Hilfskonvoi in Rastan eingetroffen (Getty Images/AFP/M. Taha)

Kızılhaç: Afrin'e ilk yardım konvoyu girdi

Kızılhaç, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından bu yana ilk kez Afrin'e yardım konvoyu girdiğini duyurdu. 

FOTO-GALERİ

Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

DW, muhaliflerin elindeki son yerleşimlerden birisi olan Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. 