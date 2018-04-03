Putin: Kürtlerin Suriye’deki tüm süreçlere katılmaya hakkı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeler, S-400 füzeleri, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği ve ticari ilişkiler ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede Suriye’deki gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'nı istişare ettiklerini belirterek, Çarşamba günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla yapacakları üçlü görüşmede de, Suriye’de barışın sağlanması için başlatılan Astana görüşmeleri sürecini ele alacaklarını ifade etti.

"Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya matuf gayretlerimizi sürdürme noktasında hemfikiriz” diyen Erdoğan, “İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Suriye’ye ilişkin olarak Rusya ile bir çok konuda aynı endişeleri paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Suriye'nin geleceğinin, DEAŞ ve YPG/PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Putin: Kürt halkı Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçası

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Rusya'nın YPG/PYD'yi Suriye'nin geleceğinde nasıl konumlandırdığına" dair bir soruya verdiği yanıtta, "Kürt halkının Suriye’deki tüm süreçlere katılma hakkı" olduğunu söyledi. "Suriye'deki öncelikli hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağlamak ve oradaki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır” diyen Putin, Türkiye ile bu doğrultuda işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliğini sürdüreceklerini” ifade etti.

"Kürt halkının Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçası” olduğunu vurgulayan Putin, "Suriye'deki Kürtler tüm siyasi süreçlere katılma hakkına sahiptir, Suriye’nin geleceğinde kendi yerini bulma hakkına da sahiptir” şeklinde konuştu. Putin, toplumu oluşturan halkların Suriye'nin geleceğindeki yeri konusundaki kararı Suriye halkının vermesi gerektiğinin altını çizdi.

S-400'lerin teslimat tarihi öne alındı

Putin ile Erdoğan görüşmesinde ele alınan konulardan biri Türkiye'nin Rusya'dan satın almak istediği hava savunma sistemi S-400 füzeleri oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da askeri törenle karşılandı

Erdoğan, Rusya ile S-400 konudunda anlaşmanın yapıldığını belirterek, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş” dedi. "Şu anda artık bu işin imalat sürecinin devam ettiğini” söyleyen Erdoğan, "hatta teslimatı erkene almak suretiyle, Rusya bize olan samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Bu füzelerin teslimat süresini kısaltmaya karar verdiklerini” açıkladı. Ancak Putin, teslimatın ne zaman olacağı konusunda net bir tarih vermedi. Teslimatın öne alınmasına ilişkin olarak "Türk ortaklarının ricası olduğunu” belirten Putin, bu ricaya olumlu yanıt vererek, üretime hız kazandıracaklarını söyledi.

Enerji alanında işbirliği

Erdoğan ile Putin görüşmesindeki önemli konulardan biri de enerji alanındaki işbirliği oldu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini Putin ile birlikte attıklarını belirten Erdoğan, hedeflerinin ilk ünitenin 2023 yılında faaliyete geçmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, projenin maliyetinin 20 milyar dolar olarak belirlenmesine rağmen, bu miktarın aşılabileceğini ifade etti.

İki lider, ikili görüşme öncesinde video konferans aracılığı ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atmıştı.

Erdoğan ve Putin video konferans aracılığı ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı

Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın da inşasının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun ikinci hattıyla alakalı çalışmalar da şu anda hızla devam etmekte” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Rusya ile ilişkilerde vizesiz seyahatin en büyük temennilerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Geçen yıl Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 700 bin turistin geldiğini hatırlatan Erdoğan, bu sayının önümüzdeki yıl 6 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ticari ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerek, Rusya ile “ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 arttığını ve 22 milyar doları aştığını” belirtti. "Siyasi diyaloğumuz ekonomik alana da sirayet ediyor” diyen Erdoğan, ticaret hacminde hedeflerinin 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, iki ülke arasındaki ticaretin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin Rusya’nın ticari ortakları arasında yedinci sıraya yerleştiğini ifade etti.

DW/JD,BK

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