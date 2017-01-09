Putin: Benim akıllı telefonum yok | DÜNYA | DW | 08.02.2018

Sibirya'da bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hâlâ bir akıllı telefonu olmadığını açıkladı.

Putin’in; Kurçatov Nükleer Araştırma Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalşuk’un konuşmasına cevaben, "Herkesin bir akıllı telefonu olduğunu söylediniz. Ancak benim yok" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Geçmişteki açıklamalarında da teknoloji konusunda pek bilgi sahibi olmadığını ifade eden 65 yaşındaki Putin, 2005 yılında cep telefonunun olmadığını söylemiş ve internetteki içeriklere dair endişelerini dile getirmişti.

Putin geçen sene öğrencilerle buluştuğu bir toplantıda, Instagram ya da diğer sosyal ağlarla ilgilenip ilgilenmediğiyle ilgili soruyu yanıtlarken, neredeyse hiç internet kullanmadığını söylemişti.

İnternet işleriyle ekibindekilerin ilgilendiğini belirten Rus lider, "Yoğun iş günüm çok geç saatlerde son buluyor. Instagram bana göre değil" demişti.

Elinden akıllı telefonunu düşürmeyen Rusya Başbakanı Dimitri Medmedev'le zıt bir profil çizen Putin, geçmişte interneti "CIA’in özel projesi" ve "yarı pornografik" olarak tanımlamıştı.

Putin akıllı telefon kullanmasa da Rus vatandaşlardan bazıları devlet başkanlarının resimlerini akıllı telefon aksesuarı yapmaktan keyif alıyor.

Rusya'da internet özgürlüğüne getirilen kısıtlama

Putin'in 2012 yılında yeniden devlet başkanlığına oturmasından bu yana ülkede internet özgürlüğüne üst üste sınırlamalar getirildi. Agora insan hakları örgütünün hafta başında yayımladığı rapora göre, Rusya'da geçen yıl 43 kişi yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hapse girdi.

Rusya'da internet, siyasi tartışmaların gerçekleştirilebildiği sınırlı sayıda platformdan biri olması açısından büyük önem taşıyor. Kremlin'e muhalif isimlerden Aleksey Navalny de canlı yayın blogları ve YouTube videolarıyla çok sayıda gencin desteğini almayı başarmıştı.

AFP/SÖ,CÖ

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