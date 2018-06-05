 Putin AB ile yeni bir başlangıç istiyor | DÜNYA | DW | 06.06.2018

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DÜNYA

Putin AB ile yeni bir başlangıç istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AB ile aralarındaki ilişkileri düzeltme şansının bulunduğunu söyledi. Putin Viyana ziyareti sırasında AB'yi istikrarsızlaştırmak istemediklerini belirtti.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapma şansının bulunduğunu söyledi. Putin "İşbirliğimizin bütünüyle yeniden imar edilmesine Rusya kadar Avrupalı dostlarımız da ilgi gösteriyor” dedi. İşbirliğinin askıya alınan mekanizma ve araçlarının yeniden canlandırılması için Brüksel'deki yetkililerle diyaloğu sürdürdüklerini belirten Putin, "görüşmelerin yapıcı ama kolay geçmediğini ve yürürlükteki yaptırımların bütün tarafların zararına olduğunu" sözlerine ekledi.

Yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz da dönem başkanlığından Rusya ile AB arasındaki ilişkileri yavaş yavaş yeniden canlandırmakta yararlanmak istediklerini söyledi. Kurz "İki tarafın da kazançlı çıkması, iki tarafın da kaybetmesinden iyidir” dedi.

Putin ilişkilerin canlandırılmasını istiyor

Putin Viyana ziyaretinden önce Avusturya televizyonuna verdiği mülakatta AB'yi istikrarsızlaştırma gibi bir niyetlerinin olmadığını, aksine "en önemli ticari ve ekonomik ortakları olan AB'nin birlik içinde olup gelişmesinden yarar umduklarını" belirtti. Putin, Avusturya hükümetinin koalisyon ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi gibi AB karşıtı gruplarla partiler düzeyinde yürüttükleri temasların AB'yi istikrarsızlaştırma amacını taşımadığını ve AB ile Rusya arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

AB ile Rusya arasındaki ilişkiler Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra daha da bozulmuş ve karşılıklı yaptırımlar başlatılmıştı. Avusturya ile Rusya arasındaki sıkı ilişkiler eskiye dayanıyor. Avusturya kendini Doğu ile Batı Avrupa arasında köprü kuran ülke olarak görüyor.

Putin'in Viyana ziyaretinin resmi nedeni, dağılan Sovyetler Birliği ile Avusturya arasında imzalanan doğalgaz sevkiyat anlaşmasının 50'inci yıldönümüydü. Devlet ortaklığındaki Avusturya enerji holdingi OMV, Rus doğalgazını doğrudan Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak olan 8 milyar Euro bedelli 2. Kuzey Akımı projesinin ortakları arasında yer alıyor. OMV ile Rus Gazprom arasındaki sevkiyat anlaşması 2040 yılına kadar uzatıldı.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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