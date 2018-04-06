Puigdemont şartlı tahliye edildi

Almanya’nın Neumünster kentinde yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont Cuma sabahı şartlı olarak tahliye edildi.

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi Perşembe akşamı Puigdemont’un şartlı tahliyesine hükmetmişti. Mahkemenin kararında Puigdemont'un "isyan” suçlamasından dolayı İspanya’ya iade edilmeyeceği belirtilmişti. Mahkeme diğer yandan, Puigdemont hakkındaki "devlet parasını kötüye kullanma” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceğini ifade etmişti.

Mahkemenin aldığı kararın ardından Başsavcılık da Cuma sabahı Katalan siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.

75 bin euro kefalet

Mahkemenin kararına göre Puigdemont'un tahliyesi için gereken şartlar arasında 75 bin euro kefalet ödenmesi de bulunuyor. Bağımsızlık yanlısı Katalan Ulusal Asamblesi'nin (ANC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Puigdemont’un serbest kalması için gereken 75 bin euronun ANC ile Omnium Cultural adlı kültür derneğinin “dayanışma” için ayrılan bütçesinden ödendiği belirtildi.

Bunun yanı sıra mahkemenin kararına göre, Puigdemont Almanya’yı terk etmemek, her türlü adres değişikliğini yetkililere bildirmek, hafta bir kez Neumünster polisine bildirimde bulunmak ve mahkemeye çağrılması halinde gitmekle yükümlü bulunuyor.

Puigdemont Neumünster Cezaevi’nden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, siyasi tutsakları "Avrupa için bir utanç” olarak nitelendirdi. İspanya'da cezaevinde bulunan tüm Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep eden Puigdemont, Katalonya’nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edileceği mesajı verdi.

Puigdemont iade edilecek mi?

Katalan siyasetçi Puigdemont'un Cuma günü şartlı olarak tahliye edilmesine rağmen, İspanya’ya iadesine ilişkin nihai karar henüz verilmedi. Bundan sonraki süreçte ilk olarak Başsavcılık’ın Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne Puigdemont'un “devlet parasının kötüye kullanılması” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin uygun olup olmadığının incelenmesi için başvuruda bulunması gerekiyor.

Puigdemont cezaevinden çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı

Başsavcılık sözcüsü, iade talebinde bulunup bulunulmayacağı veya ne zaman ve hangi gerekçe ile mahkemeye başvurulacağı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Başsavcılık’ın mahkemeye başvurmasının ardından, mahkemenin iadeye hükmetmesi halinde ise kararın Başsavcılık tarafından "onaylanması" gerekiyor.

Puigdemont’un iadesine ilişkin kararın Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Yasalara göre iade konusunda kararın 60 gün içinde verilmesi gerekiyor. Puigdemont, İspanyol mahkemesinin hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartmasının ardından, 25 Mart’ta Schleswig-Holstein eyaletinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"İsyan” suçlamasıyla yargılanamayacak

Avrupa çapındaki ilgili yasaya göre, Puigdemont'un Almanya'dan iade edilmesi halinde ise İspanya'da sadece "devlet parasının kötüye kullanılması” suçlamasıyla yargılanabilecek.

Puigdemont’un İspanyol avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, Alman mahkemenin kararını “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Puigdemont’un Alman avukatı Wolfgang Schomburg da karara ilişkin olarak “İsyan suçlaması sonunda artık gündemden düştü” dedi.

Katalonya Özerk Yönetimi'nde Ekim ayı başında yapılan referandumun ardından bağımsızlık ilan edilmesi üzerine İspanya yargısı Puigdemont hakkında soruşturma başlatmıştı. Puigdemont'a, "devlete karşı başkaldırma,” "ayaklanmaya teşvik” ve "devlet parasının kötüye kullanılması” suçları yöneltiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin onay vermemesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunun 1 milyon 600 bin euroya mal olduğu gerekçesiyle, Puigdemont, "devlet parasını kötüye kullanmakla” suçlanıyor.

Madrid ve Berlin'den açıklama

Puigdemont'un serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Madrid'den yapılan açıklamada, Alman mahkemenin kararının saygıyla karşılandığı vurgulandı. İspanyol hükümet sözcüsü Inigo Mendez deVigo, Cuma günü Madrid'de yaptığı açıklamada, "Bu yargıçlar arasındaki bir mesele, hükümetler arasındaki bir mesele değil” dedi.

Alman hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer de, Puigdemont'a ilişkin kararın tamamen Schleswig-Holstein yargısında olduğunu vurgulayarak, bu konuya federal hükümetin dahil olmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

dpa,AFP/JD,BK

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