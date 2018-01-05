  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Psikiyatr: Trump'ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek

Çoğunluğu Demokrat Partili Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın ruh sağlığından endişe ettikleri gerekçesiyle tanınmış psikyatr Profesör Bandy Lee'den durum değerlendirmesi aldı.

Mar-a-Lago Donald Trump (picture-alliance/AP/A. Brandon)

ABD Kongresi'nde çoğunluğu  Demokrat Partili üyelerden oluşan bir grup, Başkan Donald Trump'ın ruh sağlığından endişe duyduklarını belirterek, konuya yönelik uzman değerlendirmesine başvurdu.

CNN televizyonu ve Politicio dergisinin haberine göre, aralarında Cumhuriyetçi Parti'den bir senatörün de olduğu belirtilen kongre üyeleri,  5-6 Aralık tarihlerinde Yale Üniversitesi Psikyatri bölümünden Profesör Bandy Lee ile bir araya geldi.

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Başkan'ı kızdıran "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinden" adlı kitabın piyasaya sürülmesine engel olmak için devreye girdi. (04.01.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin nükleer saldırı tehdidine, "Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Hem de çok daha büyük" yanıtını verdi. (03.01.2018)

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ı teröristlere destek vermek ve ABD'yi aptal yerine koymakla suçladı. Trump'ın mesajı Pakistan'a yönelik mali yardımların durdurulacağı yönündeki haberlerin ardından geldi. (02.01.2018)

ABD Başkanı Trump, ülkesini ve Kanada'yı etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter üzerinden 'küresel ısınma' mesajı ile cevap verdi. (29.12.2017)

ABD Başkanı, Türkiye ve Yemen öncülüğünde BM Genel Kurulu'na getirilen tasarıya "evet" oyu verecek ülkeleri mali yardımları kesmekle tehdit etti. BMGK'da ABD'nin veto ettiği tasarı Genel Kurul'da Perşembe günü oylanacak. (20.12.2017)

Lee, CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Vekiller, Başkan'ın tehlikeli olmasından ve ruhsal istikrarsızlığının ulus için yarattığı tehlikelerden endişeli olduklarını belirttiler" dedi. 

Konuya yönelik Politicio dergisine de açıklama yapan Lee, "Trump'ın durumu daha da kötüleşecek ve başkanlığın getirdiği baskılarla kontrol edilemez hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Psikyatrist Bandy Lee, Donald Trump'ın ruh sağlığına ilişkin 27 psikyatr ve ruh sağlığı uzmanının görüşlerini "Tehlikeli Donald Trump vakası" adlı kitabında toplamıştı. 

Beyaz Saray: Utanç verici ve gülünç

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, Başkan Trump'ın ruh sağlığına yönelik açıklamaları "utanç verici" ve "gülünç" olarak değerlendirdi.

Sözcü, "Eğer Trump sağlık açısından uygun olmasaydı, orada oturamaz ve Cumhuriyeçi Parti'nin şimdiye kadar gördüğü en nitelikli adayları mağlup edemezdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Anayasası'na göre başkanların görevden azledilmelerine yönelik iki süreç bulunuyor. İlkinde ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde azletme süreci başlatılıp oylama yapılma imkanı bulunuyor. Oylamadan geçmesi durumunda kararın bir de Kongre'nin üst kanadı olan Senato'dan geçmesi gerekiyor.

İkinci yol ise başkan yardımcısı ve kabinenin yarısının başkanın artık görevini ve yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getiremeyeceğini  beyan etmesi. Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı görevinden azledilmedi.

Öte yandan ABD'de Psikyatri Birliği'nin yönetmeliğine göre, birebir görüşülmeden bir kişiye yönelik tanı koyulması kabul edilmiyor. 

DW/AFP, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

FOTO-GALERİ

Max Beckmann in Bremen, Großes Varieté mit Zauberer und Tänzerin, 1942 (VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

2018 sanat takvimi

2018 de sanat dolu bir yıl olacak. Peki, sanatseverleri bu yıl hangi etkinlikler bekliyor?  

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +