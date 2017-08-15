Protesto için ödüllerini iade ediyorlar

Almanya'nın en önemli müzik ödülleri olarak görülen Echo Müzik Ödülleri'nde antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan ikili Kollegah ve Farid Bang'ın da ödüle layık görülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Klangverwaltung Orkestrası'nın şefleri Enoch zu Guttenberg ve Andreas Reiner, ödülleri dağıtan ve Alman müzik endüstrisinin temsilcisi konumundaki kurum olan BVMI'ye yazdıkları açık mektupta bu yılki Echo Ödülleri'ni bir ‘"utanç" olarak nitelendirdi. Her iki orkestra şefi de kazandıkları ödülleri iade edeceklerini duyurdu.

Zu Guttenberg ve Reiner'ın yanı sıra ünlü müzisyenler Klaus Voormann ve Marius-Müller Westernhagen ve piyanist Igor Levit de ödüllerini geri vereceklerini söyledi. Aynı zamanda tasarımcı olan ve aralarında Beatles ve Bee Gees'in de bulunduğu efsanevi isimlerle çalışmış olan Voormann, bu yıl "Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne" layık görülmüştü. Seksenci yaş günü yaklaşırken kazandığı ödülün bir hediye gibi hissettirdiğini, ancak sonrasında bir hayal kırıklığına dönüştüğünü söyleyen Voormann, "provokasyonun meşru, hatta bazen düşünceye sevk etmek açısından gerekli olduğunu, ancak şiddet içerikli, ırkçı, antisemitist ve cinsiyetçi ifadeler söz konusu olduğunda bir çizginin çekilmesi gerektiğini" belirtti.

Klaus Voormann

Voormann'ın açıklamasından sonra Almanya Kültür Komisyonu başkanı Christian Höppner, müzik ödülleri yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Höppner, istifasında Echo Ödülleri'nin formatının artık "Alman toplumunda tolere edilebilir olmadığını" belirterek, Kollegah ve Farid Bang'ın müziğinin kendisine hitap etmediğini ve ikilinin şarkı sözlerini "tiksindirici bulduğunu" söyledi.

Ödüllere reform çağrısı

Tartışmalı ödülün ardından büyük ölçüde satışlara dayanılarak kazananların belirlendiği Echo Müzik Ödülleri'ne reform çağrısı da geldi. Almanya Protestan Kilisesi Kültür Temsilcisi Johann Hinrich Claussen, "Bir ödül verilirken yalnızca satış rakamlarının belirleyici olmayacağını, eser ya da sanatçının ödüle layık görülebilmesi için daha değerli bir kıstas olması gerektiğini" söyledi.

Claussen'ın çağrısına yanıt veren BVMI Başkanı Florian Drücke, adayların ve ödül sahiplerinin belirlenmesi sürecinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Drücke, ayrıca yaptığı açıklamada, tartışmalı ödülü Almanya için "yıkıcı bir işaret" olarak nitelendiren Almanya Yahudiler Merkez Konseyi eski Başkanı Charlotte Knobloch'tan da özür diledi. Knobloch'un eleştirisinde sonuna kadar haklı olduğunu söyleyen Drücke, olanların geri alınamayacağını, ancak bu tür yanlışların gelecekte tekrarlanmasının önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kültür Bakanı'ndan eleştiri

Almanya Kültür ve Medya Bakanı Monika Grütters de ikiliye verilen ödülü eleştirdi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bakan, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı ve aşağılayıcı bölümler içeren şarkıların müzik endüstrisi tarafından ödüllendirilmesi yalnızca satışlarda elde edilen başarıya endeksli bir ödülün sorgulanılırlığını ortaya koymuştur" diye konuştu.

DW/SÖ,CÖ

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