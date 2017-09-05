 Prens William ve Kate′in üçüncü çocukları doğdu | YAŞAM | DW | 23.04.2018
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YAŞAM

Prens William ve Kate'in üçüncü çocukları doğdu

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate’in bugün bir erkek çocuk dünyaya getirdiği duyuruldu.

UK Royal Baby (picture-alliance/empics/K. O'Connor)

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe, Edinburgh Dükü, Galler Prensi, Cornwall Düşesi, Prens Harry ve her iki ailenin üyeleri doğumdan haberdar edildi ve bu haberden sevinç duydu" denildi. Açıklamada ayrıca anne ile bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

İngiltere'de Kraliyet Sarayı Kensington'dan yapılan açıklamada bebeğin erkek olduğu ve 3 kilo 800 gram ağırlıkta olduğu belirtildi. Doğum, Londra'da St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti ve Prens William'ın doğum sırasında hazır bulunduğu belirtildi. Çiftin diğer iki çocuğu da aynı hastanede dünyaya gelmişti.

Deutschland Prinz William und Ehefrau Kate in Berlin

Çiftin üçüncü çocukları dünyaya geldi

Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 4 yaşında George adında bir oğulları ile 2 yaşında Charlotte adında bir kızları var. Yeni doğan ve tahtın beşinci varisi olan presin ismi ise henüz açıklanmadı. Bahisçiler favori isimler arasında Albert, Arthur, Jack ve Fred'i gösteriyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth böylece 6'ncı kez torununun çocuğunu görmüş oldu.

İngiltere Başbakanı da çifti Twitter'dan tebrik ederek, mutluluklar diledi.

dpa, reuters/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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