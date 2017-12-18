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YAŞAM

Prens Harry sordu, Obama yanıtladı

BBC Radyo 4'ün "Today" adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenen İngiltere Prensi Harry, programda ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etti.

Prinz Harry interviewt Obama (Reuters/BBC/Obama foundation)

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İngiltere Prensi Harry BBC Radyo 4'ün "Today" (Bugün) adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenerek programa ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etti.

Kaydı eylül ayında yapılan ve çarşamba günü BBC Radyo 4'te yayınlanan röportajda Obama, sosyal medyanın toplumu ayrıştırdığı uyarısını yaptı. Obama "İnternetin barındığı tehlikelerden biri, insanların tamamen farklı gerçekliklere sahip olması" diye konuştu.

Obama bazı insanların "halihazırda sahip oldukları önyargıları doğrulayan bilgilerden oluşan bir kozanın içinde" var olduğunu belirtti. Eski Başkan asıl önemli olanın ise "teknolojiyi farklı seslere, görüş farklılıklarına izin veren ve ortak bir temel bulmamızı sağlayacak şekilde nasıl kullanabileceğimizi bulmak" olduğunu vurguladı.

Obama söyleşi sırasında halefi ABD Başkanı Donald Trump'tan ise sadece dolaylı olarak bahsetmeyi tercih etti.

Obama: Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum

Prens Harry'nin "Başkanlığı devretmenizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise Obama, Beyaz Saray'ı "keyifli bir rahatlık içinde" bıraktığı yanıtını verdi.

"İyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum" diyen Obama şimdi ise özgürlüğün tadını çıkardığını söyledi. Obama "Geç kalkıyorum. İnsanın gününü kendisinin kontrol edebilmesi harika" dedi.

Großbritannien London Prinz Harry küsst Michel Obama (Getty Images/AFP/C. Radburn)

İngiliz basınında davetiye tartışmaları

Söz konusu söyleşinin kaydı geçen eylül ayında Kanada'nın başkent Toronto'da gazilerin katılımıyla düzenlenen spor müsabakası "Invictus Oyunları" sırasında yapılmıştı. Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Prens Harry ile yakın bir ilişkisi bulunuyor. Obama çifti Beyaz Saray'da bulundukları süre boyunca 33 yaşındaki Prens'in başlattığı Invictus Oyunları'nı da aktif olarak desteklemişti.

Obamalar, Prens Harry ve ABD'li aktris Meghan Markle'ın nişanını ilk kutlayanlar arasında bulunuyordu. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump ailesinin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği yorumlarına yer veriliyor.

UK Königliche Familie auf dem Weg zur Kirche (Getty Images/AFP/A. Dennis)

Harry ve Meghan, Noel'i birlikte geçirdi 

Kraliyet ailesinin beşinci varisi Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle, kraliyet ailesiyle birlikte geleneksel Noel ayinine katıldı. Çift Noel'i Kraliçe II. Elizabeth'in Sandringham'daki malikanesinde geçirdi. Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta Londra'nın batısında bulunan Windsor'da evleneceklerini duyurmuştu.

 

dpa/AFP/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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