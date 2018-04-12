Porsche'ye polis baskını

Baden-Württemberg eyalet polis teşkilatının desteğindeki savcılık mensupları otomobil üreticisi Porsche şirketinin çeşitli yerlerdeki ofislerinde egzoz skandalıyla ilgili arama yaptı. Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "hilekârlık ve cezayı gerektirici reklam yaptıkları" iddiasıyla Porsche çalışanları hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın dizel motorlu araçların egzoz arıtma ünitesinde yönlendirme yapılmış olabileceği şüphesiyle başlatıldığına da yer verildi.

Soruşturmanın, biri Porsche Anonim Ortaklığı yönetim kurulu üyesi olmak üzere üç kişiyi kapsadığı öğrenildi. Şirketin açıklamasında dokümanların incelendiği ve bazı belgelere el konulduğu belirtildi. Şirket resmi makamlarla bütünüyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Porsche dizel motorlarını kendi gibi Volkswagen holdingine ait olan Audi şirketinden alıyor.

Dizelin imajını zedeleyen manipülasyon

Volkswagen'ın yol açtığı egzoz skandalıyla ilgili olarak daha önce de Porsche şirketinde savcılık tarafından arama yapılmıştı. Egzoz aksamında yönlendirme yapıldığı şüphesinin ortaya çıkmasından sonra Porsche 2016 yılında Macan modeli araçları için geri çağırma kampanyası başlatmıştı. 2017 yılında Ulaştırma Bakanlığı 6 silindir dizel motorlu arazi tipi Porsche Cayenne modelinin ruhsatını iptal etmişti.

Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman holdingi milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen ağır bir krize sürüklenmişti.

DW, dpa, afp/AG, BÖ

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