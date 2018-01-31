Porno yıldızı Daniels: Trump kaçamağından sonra tehdit edildim | DÜNYA | DW | 26.03.2018

ABD'li porno yıldızı Stormy Daniels, 2006 yılında Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiği yönündeki iddiasıyla bir kez daha gündemde. ABD'li oyuncu, Pazar akşamı CBS televizyon kanalında yayınlanan röportajında, bu konuda konuşmaması için yıllar önce kimliği belirsiz bir kişiden tehditler aldığını belirtti.

Oyuncu, 2011 yılında bir dergiye röportaj vermek için anlaştıktan sonra bir adamın karşısına çıkıp "Trump'ı rahat bırak. Bu hikayeyeyi de unut" dediğini anlattı. Daniels, söz konusu adamın daha sonra yanındaki kızına bakıp "Güzel, küçük bir kız. Annesine bir şey olursa iyi olmaz" dediğini söyledi.

Daniels, korktuğu için 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce Trump'ın avukatı Michael Cohen'in susması için teklif ettiği parayı kabul ettiğini belirtti. Daniels "Anlaşma teklifi geldiğinde bu tehdidi hatırladım" diye konuştu. Anlaşmada kapsamında 130 bin dolar aldığını söyleyen oyuncu, daha sonra bazı dergilerden bu miktardan çok daha yüksek teklifler aldığını aktardı. Stormy Daniels, bu durumun para peşinde olmadığının kanıtı olduğunu savundu.

Asıl adı Stephanie Clifford olan oyuncu, Trump ile bir kez cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddialarını reddediyor.

"Çekici bulmasam da ilişkiye razı oldum"

39 yaşındaki oyuncu, CBS'teki 60 Dakika programında, Melania Trump'ın oğlu Barron'a hamile olduğu dönemde Trump ile yaşadığını öne sürdüğü geceye ilişkin ayrıntılar da verdi. Daniels, Trump ile bir golf turnuvasında tanıştığını ve otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini söyledi. Daniels, Trump'ı cinsel anlamda çekici bulmasa da ilişkiye girmeye razı olduğunu açıkladı. Daniels "Burada kurban değilim" diye konuştu.

Oyuncu Daniels, ünlü moderatör Anderson Cooper'in "Neden şimdi kamuoyuna herşeyi anlatmak istediği" yönündeki sorusuna da "Çünkü yalancı olarak gösterilmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Wall Street Journal gazetesi, Daniels ile Trump'ın avukatı arasındaki suskunluk anlaşmasını Ocak ayında haber yapmış, konu ABD basınında sık sık gündeme gelmişti. Trump'ın Avukatı Cohen de bir süre sonra anlaşmanın yapıldığını kabul etmişti. Cohen seçimlerden bir hafta önce kendi cebinden Daniels'e susması karşılığında 130 bin dolar ödediğini açıklamış ancak bundan Trump'ın haberdar olmadığını söylemişti.

Stormy Daniels bir süre önce anlaşmayı feshetmek için mahkemeye başvurmuştu. Oyuncu, "Trump'ın kendi imzası olmadığı için anlaşmanın zaten geçersiz sayıldığını" öne sürmüştü. Trump'ın avukatı Cohen ise gizlilik anlaşmasını her ihlal edişi için Daniels'e 1 milyon dolar tazminat davası açacağını duyurmuştu.

dpa,BD/ÖA

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