 Pompeo′nun bakanlığına ilk onay | DÜNYA | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Pompeo'nun bakanlığına ilk onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo, göreve gelmek için ilk onayı aldı. Senato'daki onayın da ardından Pompeo göreve başlayabilecek.

default

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığına atanması Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 9'a karşı 11 oyla onaylandı. Dış İlişkiler Komitesi'nin 9 Demokrat Partili üyesi ret oyu kullandı. Pompeo'nun atanması Cumhuriyetçi Partili 11 üyenin oylarıyla mümkün oldu. Oylamaya bir Demokrat katılmadı.

Pompeo'nun bakanlığı için bir sonraki oylama Senato'da yapılacak. Senatodan da onay çıkması durumunda Mike Pompeo Cuma günkü NATO'nun toplantısına dışişleri bakanı sıfatıyla katılabilecek.

Kabinede bir 'şahin' daha

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçi Parti'nin 51 üyesi bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Grubu Başkanı Mitch McConnell Pompeo'nun dışişleri bakanlığına getirileceğine kesin gözüyle baktıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 13 Mart'ta görevine son verdiği Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu aday göstermişti.

Daha fazlasını okumak için: Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo kim?

İran'ın nükleer programı konusunda sert politikalar izlenmesi gerektiğini savunan Mike Pompeo, Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşme için hazırlıkları görüşmek üzere kısa süre önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti.
Video izle 01:33

ABD yönetiminde yine görev değişimi

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo kim?

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, kritik konularda Başkan Trump'la paralel görüşlere sahip bir isim. Pompeo'nun Türkiye'yi "İslamcı diktatörlük" tanımlaması tartışma yaratmıştı. (14.03.2018)  

ABD'de şahinler dönemi ve Türkiye

ABD'nin şahinlerinden Mike Pompeo, yakında resmen Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturuyor. John Bolton da Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak. Şahinlerin göreve gelmesi, Türkiye ile ilişkilerde zor bir dönemin habercisi. (31.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

ABD yönetiminde yine görev değişimi  

Benzer içerik

USA Mike Pompeo - Trumps Kabinett

Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo kim? 14.03.2018

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, kritik konularda Başkan Trump'la paralel görüşlere sahip bir isim. Pompeo'nun Türkiye'yi "İslamcı diktatörlük" tanımlaması tartışma yaratmıştı.

USA | Trump kündigt militärischen Rückzug aus Syrien an

ABD Suriye yardım fonlarını dondurdu 31.03.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından ülkedeki yeniden yapılandırma faaliyetleri için ayrılan 200 milyon dolarlık yardım fonunu dondurdu.

Mohammad Javad Zarif iranischer Außenminister

İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma tehdidi 22.04.2018

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden başlayacağı ve ek olarak sert önlemler alacağı tehdidinde bulundu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yayalar, Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün üzerine sürerek yaraladığı bir yayaya yardım ediyor.

Kanada’da araç yayaların arasına daldı

Beyaz bir minibüs Kanada’nın Toronto kentinin işlek bir caddesinde yayaların arasında daldı. Polis, aracın şoförünün gözaltına alındığını duyurdu. Olayda yaralananların sayısı konusunda ise kesin bir bilgi verilmedi.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 