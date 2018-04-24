 Pompeo ABD Dışişleri Bakanı oldu | DÜNYA | DW | 26.04.2018
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DÜNYA

Pompeo ABD Dışişleri Bakanı oldu

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. CIA eski Başkanı olan Pompeo, ABD Senatosu’ndaki oylamada yeterli çoğunluğu elde etti ve yemin töreninin ardından yeni görevine başladı.

CIA Direktor Mike Pompeo (Reuters/L. Millis)

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Pompeo, Rex Tillerson'ın yerine geldi.

CIA eski Başkanı Mike Pompeo, ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı.

Perşembe günü Senato'da yapılan oylamada Pompeo 42 "hayır” oyuna karşılık 57 "evet” oyu alarak Dışişleri Bakanı olması için önündeki son engeli de aşmış oldu. Oylamaya bir senatör katılmadı.

Senato'nun onayının ardından yemin ederek resmi olarak göreve başlayan Pompeo, bu göreve gelebilmek için ilk onayı 23 Nisan'daki Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oylama ile almıştı.

Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pompeo'nun Cuma günü Brüksel'de NATO toplantısına katılacağı, ardından da hafta sonunda Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'e gideceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyareti için bu üç Ortadoğu ülkesini seçmesinin sebebinin bölgede "olup bitenler” olduğunu söyledi.

Pompeo'nun yeni görevinin Senato'da onaylaması sonrasında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Mike'ın muhteşem yeteneğine, enerjisine ve zekasına sahip bir şahinin Dışişleri Bakanlığı'nı yönetmesi ülkemiz için tarihin bu kritik zamanından inanılmaz bir kazanç olacak” dedi.

Trump ayrıca Pompeo'nun ABD'nin çıkarlarını her zaman öncelik olarak alacağını belirtti.

Eski bir subay olan Pompeo, Teksas eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliğinin ardından Başkan Trump'un göreve gelmesiyle 2017'nin başından bu yana CIA Başkanlığı görevini yürütüyordu. Trump, 13 Mart'ta görevine son verdiği Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine Pompeo'yu aday göstermişti.

İran'ın nükleer programı konusunda sert politikalar izlenmesi gerektiğini savunan Pompeo, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşme için hazırlıkları görüşmek üzere kısa süre önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti.

rtr,AP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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