 Polis Almanya′daki bıçaklı saldırıyı araştırıyor | ALMANYA | DW | 31.05.2018

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ALMANYA

Polis Almanya'daki bıçaklı saldırıyı araştırıyor

Almanya'nın Flensburg kentine giden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Nedeni henüz bilinmeyen saldırıda biri ağır iki kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Çarşamba akşamı Flensburg tren istasyonundan bir görüntü

Çarşamba akşamı Flensburg tren istasyonundan bir görüntü

Çarşamba akşamı Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Flensburg kentine seyahat eden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin trende seyahat eden 22 yaşında bir kadın polis memuru olduğu kaydedildi.

Flensburg polisi, failin sözkonusu memur tarafından vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olayın trenin Flensburg garına girmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Akşam saatlerinde bıçaklı bir kişinin vagonda bir kişiye saldırdığı kaydedildi.

Bild gazetesinin haberine göre, saldırgan daha sonra da Flensburg garında trene binen iki polis memuruna saldırdı. Polislerden birinin yaralandığı diğer polis memurunun da saldırgana ateş açtığı belirtildi. Flensburg tren garı ve etrafındaki caddeler olayın ardından trafiğe kapatıldı. 

Henüz saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Henüz saldırının terör saldırısı olabileceğine dair bir gösterge bulunmuyor.

Flensburg'da polis olay yerindeydi

Flensburg'da polis olay yerindeydi

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Almanya'nın Münih kentinde 40 yaşlarındaki bir erkek, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis, dört kişinin yaralandığı saldırı sonrası halka evden çıkmama çağrısı yaptı. Bir şüpheli gözaltına alındı. (21.10.2017)

Flensburg Başsavcılığı ve cezai soruşturma departmanı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Müsamaha yok"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayla ilgili bulunduğu açıklamada "derinden sarsılmış olduğunu" söyledi.

Schleswig-Holstein'a "istenen her türlü yardımı" yapacaklarını kaydeden Seehofer, "halk ya da polisi hedef alan şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini" ifade etti. Seehofer, "Almanya'da güvenliği sağlamanın" kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

DW,AFP,dpa/GA,BK,BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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