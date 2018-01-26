Polis Afrin harekatını protesto yürüyüşünü durdurdu

Almanya’nın Köln kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtını prostesto için düzenlenen yürüyüş polis tarafından durdurularak, göstericilere dağılma çağrısı yapıldı. Polis yetkilileri, yürüyüşün planlanandan önce durdurulmasına gerekçe olarak, yapılan uyarılara rağmen Öcalan resimli bayrakların açılmasını gösterdi. PKK'ya ait semboller ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri Almanya’da yasak ve bunların bulundurulması suç sayılıyor.

Polis sözcüsü, yükümlülüklerin ve toplantı yasasının ihlal edilmesi üzerine yürüyüşüyün durdurulduğunu belirterek, içinde yasaklı poster ve bayrakların bulunduğu çok sayıda karton kutuya el konulduğunu ifade etti. Yürüyüş güzergâhı üzerinde durarak, göstericilere bayrak temin eden iki kişinin de gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 13 bin kişi katıldı

Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi (NAV-DEM) tarafından "Her Yer Afrin, Her Yer Direniş” sloganıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne 13 binden fazla kişi katıldı. NAV-DEM, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK'ya yakın örgütler arasında sayılıyor.

Ebert Meydanı'nda (Ebertplatz) öğleden önce başlayan protesto yürüyüşünde, "Erdoğan'ın savaşını durdurun,” "Avrupa kendinden utan,” "Afrin için barış” yazılı pankartlar taşındı.

Köln polisinin yürüyüşü durdurmasıyla, planlanan güzergâhın yaklaşık yarısının tamamlanabildiği kaydedildi. Polisin, güzergâhın ilk bir buçuk kilometresinden sonra yürüyüşü bir saat kadar durdurduğu ve yerel saatle 14.39’da da göstericilere dağılma çağrısı yaptığı aktarıldı. Polis sözcüsü, göstericilerin kontrollü bir şekilde dağılması için çaba gösterdiklerini ve Almanya’nın farklı kentlerinden gelen göstericilere otobüs terminali ve tren garına kadar eşlik edildiğini dile getirdi.

Protesto yürüyüşü öncesinde Kürt ve milliyetçi Türk gruplar arasında çatışma yaşanmasından kaygı duyuluyordu. Bu nedenle de gösterinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi için yaklaşık 2 bin polis memurunun görev yaptığı bildirildi.

Gösteri öncesinde Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, gösteride PKK lideri Abdullah Öcalan posterlerinin açılmasının suç unsuru olduğunu hatırlatarak, Öcalan posterlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

DW/dpa, JD/EC

© Deutsche Welle Türkçe