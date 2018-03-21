PKK Sincar’dan çekileceğini açıkladı | TÜRKİYE | DW | 23.03.2018

Fırat Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı Sincar’daki güçlerini geri çekeceğini duyurdu. Açıklamada "Gerilla, Ezidileri soykırımdan kurtarma amaçlı Şengal’e (Sincar) müdahale etmiştir. Gerilla bu amaca ulaşmanın güveni ve huzuruyla Şengal’den çekiliyor" denildi.

KCK açıklamasında "Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak’ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Ezidi halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal’deki gerilla güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağlamıştır. Ezidilerin örgütlü toplum haline gelmeleri, Şengal’de kendilerini yönetecek konuma ulaşmaları, Irak'ın Ezidilerin demokratik taleplerine duyarlı olması ve Ezidilerin güvenliği konusundaki olumlu yaklaşımları sonucu gerilla güçlerimizi Şengal’den çekme kararı aldık" ifadeleri yer aldı.

Sincar, Kürt milislerin desteğiyle IŞİD'den kurtarılmıştı.

Abdullah Öcalan’ı lideri kabul eden KCK, Türkiye’de faaliyet gösteren Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD), İran’da faaliyet gösteren Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) ve Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK)’nin çatı örgütü. ABD ve Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü kabul ediyor.

Erdoğan’ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada Afrin’de başlatılan operasyonu genişletme sinyali vermişti. Erdoğan Irak hükümetini kast ederek "Merkezi yönetime söyledik. Dedik ki bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz" dedi. "Sayın başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz, henüz bir netice yok" diyen Erdoğan "Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur" demişti. Erdoğan Çarşamba günü de aynı açıklmayı yineleyerek "Eğer Irak Merkezi Yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz" diye konuşmuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarına Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi’den tepki gelmişti. Caferi’nin yaptığı açıklamada "Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyecektir" denildi. Irak hükümetinin, Türk güçlerinin Irak sınır ihlalini kabul etmediğini söyleyen Caferi, Türkiye’nin Başika Kampı'ndaki birliklerini de çekmesini istemişti.

DW, dpa, Reuters / EC, GY

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