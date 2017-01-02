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DÜNYA

Peru'da şiddetli deprem

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Arşiv

Arşiv

Peru açıklarındaki depremin pazar sabaha karşı meydana geldiği açıklandı. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Acari yakınlarında meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 7.1 olarak açıkladı. Merkez, depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Depremde can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Acari Peru'nun başkenti Lima'nın 460 kilometre güneyinde bulunuyor. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi depremin ardından Peru açıklarında 300 kilometrelik bir alanda tsunami olabileceği uyarısında bulundu.

Peru, Papa Françesko'nun ziyaretine hazırlanıyor. Papa 15-21 Ocak tarihlerinde Şili ve Peru'yi ziyaret edecek. Papa'nın önce Şili'ye gitmesi 18 Ocak'ta ise Peru'nun başkenti Lima'ya hareket etmesi bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, HT/BW

 

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