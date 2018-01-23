 Pentagon′dan Türkiye açıklaması: IŞİD′le mücadele durakladı | TÜRKİYE | DW | 05.03.2018
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TÜRKİYE

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: IŞİD'le mücadele durakladı

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle IŞİD’e karşı mücadelede duraklama yaşandığını açıkladı.

USA Pentagon (Getty Images/AFP/S. Loeb)

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve çevresinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin doğusunda sürdürülen IŞİD'e karşı mücadeleyi "operasyonel duraklamaya" yol açtığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Robert Manning, bakanlıkta Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bu duraklamanın, IŞİD'e karşı mücadele koalisyonu kapsamında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yürüttüğü bazı operasyonları durdurmasından kaynaklandığını kaydetti.

"SDG güçleri yerlerini terk etti"

Başka bir Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway de SDG'nin bel kemiğini oluşturan ve Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak değerlendirilen Halk Koruma Birlikleri (YPG) savaşçılarının bir kısmının IŞİD'e karşı savaşmaya öncelik vermediğini belirtti ve ABD güçlerinin, bazı SDG güçlerinin yerlerini terk ettiğini gözlemlediğini kaydetti.

Galloway, "SDG dahilinde hareket eden kimi savaşçılar Fırat Nehri Vadisi'ni terk ederek başka yerlerde, muhtemelen de Afrin'de çarpışmaya karar verdi" ifadesini kullandı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir başka ABD'li yetkili de yüzlerce SDG'linin son iki hafta içinde Fırat Nehri Vadisi'ni terk ettiğini doğruladı.

Ancak Pentagon yetkilileri, SDG güçlerinin yer değiştirmesine karşın IŞİD'e karşı hava saldırılarının devam ettiğini ve daha öncesinde IŞİD'in elinden alınan toprakların tutulmaya devam ettiğini kaydetti.

Harekât devam ediyor

Türkiye, 20 Ocak'tan bu yana Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve çevresinde devam ettirdiği harekât ile YPG güçlerini bölgeden çıkartmak istiyor.

Mart 2011'de iç savaşın başladığı Suriye'de çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken BM Güvenlik Konseyi 24 Şubat'ta ülkenin genelinde bir ay sürecek bir ateşkes kararı almış, ancak "terör örgütlerine karşı mücadelenin kapsam dışında tutulduğu" belirtilmişti.

Türkiye ise YPG'yi bir terör örgütü olarak değerlendirdiği ve harekâtı meşru müdafaa hakkı kapsamında sürdürdüğü için kararın kendisini bağlamadığını açıklamıştı.

AP,rtr/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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