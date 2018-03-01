 Pentagon′dan Rusya′ya: Hazırlıklıyız | DÜNYA | DW | 02.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Pentagon'dan Rusya'ya: Hazırlıklıyız

ABD Savunma Bakanlığı, "sınırsız menzilli" füzeye sahip olduklarını açıklayan Rusya lideri Putin'e yanıt verdi: Tam olarak hazırlıklıyız.

default

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, "sınırsız menzilli" füze geliştirdiklerine dair açıklamasına ABD'den tepki geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırlıklıyız" dedi.

Putin Perşembe günü Rus milletvekili ve senatörlerin önünde yaptığı konuşmada, Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu açıklamıştı.

Screenshot BBC- russische 'unsichtbare' Atomraketen

Putin Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu açıklamıştı

Söz konusu füzenin "yüksek hız ve manevra kabiliyetine" sahip olduğunu ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının "yenilemez" olduğunu öne sürmüştü.

Pentagon sözcüsü White, "Güvenilir ve caydırıcılığı olan nükleer gücümüzü elimizde bulundurduğumuzdan emin olmalıyız. Şundan da eminiz ki bu ulusu ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırlıklı ve hazırız" diye konuştu.

Putin'in açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığının da gündemindeydi. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, Putin'in konuşması sırasında yayınlanan videoyla ilgili "ABD'ye yönelik nükleer saldırının tasvir edildiği bir animasyon video son derece talihsiz olmuştur" dedi. Nauert, bunu sorumluluk sahibi bir uluslararası devletin davranışı olarak görmediklerini söyledi.
Video izle 01:47

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı

AFP,/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Putin: Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik

Rusya lideri Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyecek" bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini söyledi. (01.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı  

Benzer içerik

Symbolbild USA Russland Beziehungen

Putin'in nükleer çıkışı ABD'yi "şaşırtmadı" 01.03.2018

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kamuoyuna tanıttığı yeni nükleer silahların kendilerini şaşırtmadığını açıkladı.

Putin yeni teknolojik silahları tanıttı 01.03.2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın geliştirdiği yeni teknolojik silahları tanıttı. Geliştirilen silahlar arasında sınırsız menzile sahip balistik füze ve uçak gemilerini vurabilen dronelar yer alıyor.

Moskau Jahresansprache Putin Lage der Nation

Putin: Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik 01.03.2018

Rusya lideri Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyecek" bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Pentagon'dan Rusya'ya: Hazırlıklıyız

ABD Savunma Bakanlığı, "sınırsız menzilli" füzeye sahip olduklarını açıklayan Rusya lideri Putin'e yanıt verdi: Tam olarak hazırlıklıyız. 

FOTO-GALERİ

default

Kirli hava ile mücadele

Kent yönetimleri kirli havanın neden olduğu sisle mücadele etmek için araba kullanımını sınırlandırmayı hedefliyor. 