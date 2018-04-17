 Pentagon’dan kimyasal saldırı açıklaması | DÜNYA | DW | 19.04.2018
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DÜNYA

Pentagon’dan kimyasal saldırı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de vurdukları askeri tesislerde klor ve sarin gazı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth F. McKenzie

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth F. McKenzie

Pentagon, Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiası üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla ilgili açıklama yaptı. "Suriye rejiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını" belirten ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Beşar Esad'ın sınırlı saldırılar düzenleme kapasitesinin bulunduğunu ifade etti.

"Kalan bir kapasiteleri var. Muhtemelen ülke genelinde birçok yere yayılmış" diyen McKenzie, "Gelecekte sınırlı saldırılar düzenleme kapasiteleri olacak. Bunu dışarıda tutmuyorum" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa 13 Nisan'da Esad rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Suriye'deki üç hedefi cruise füzeleriyle vurmuştu. Amerikan istihbaratının iddiasına göre, kimyasal ve biyolojik savaş teknolojisinin üretimi ve testi amacıyla kullanılan Berze Araştırma ve Geliştirme Merkezi de bu hedefler arasında.

"Bu üç hedefe karşı varmak istediğimiz başarı düzeyine ulaştık" diyen Korgeneral McKenzie, başta Berze olmak üzere vurulan tesislerde sarin dâhil kimyasal silah olduğuna işaret eden "kanıtların ağır bastığını" söyledi. McKenzie "Tüm bu tesislerde muhtemelen biraz klor ve belki sarin gazı olabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü McKenzie "Bu saldırılarla Suriye sorununun stratejik dengesinde bir değişiklik yaratma arayışında olduğumuzu sanmıyorum. Kadınlara ve çocuklara karşı gaz kullanmanın kötü bir faaliyet olduğu yönünde bir ders vermeyi istiyorduk" diye konuştu.

Duma kentinde 7 Nisan'da rejim güçlerince düzenlendiği öne sürülen ve 40'tan fazla kişinin öldüğü belirtilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar Moskova ve Şam tarafından reddediliyor.

DW,AFP,rtr/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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