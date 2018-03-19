 Pentagon Sözcüsü: Menbiç′ten çekilmiyoruz | DÜNYA | DW | 19.03.2018
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DÜNYA

Pentagon Sözcüsü: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Menbiç'teki varlığının tüm taraflara açık bir şekilde ifade edildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Afrin'de yaşananların endişe verici olduğunu bildirdi.

Syrien Manbij US-Truppen (picture-alliance/AP Photo/S. George)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Robert Manning düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD birliklerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini belirtti. Manning, Türkiye'nin Menbiç’e bir saldırı düzenlenmesi halinde ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye Demokratik Güçleri’ni koruyup korumayacağı sorusuna yanıt olarak buradaki ABD varlığının tüm taraflara "açık bir biçimde ifade edildiğini" söyledi.

"Bildiğiniz gibi Menbiç’te ABD güçleri var. Afrin’de, Batı Suriye’de yok ancak Menbiç’te ABD güçleri var" diyen Pentagon Sözcüsü "Orada ABD güçlerinin bulunduğu tüm taraflar açısından açık. Ve çatışmanın yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız" diye konuştu.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile "yakın temas" halinde olduklarını söyleyen Manning "Türkiye ile diplomatik görüşmelerde kullandığımız hedef odaklı bir mekanizmaya sahibiz" dedi.

ABD'li General Jamie Jarrard Şubat ayında Menbiç'teki SDG güçlerini ziyaret etmişti.

ABD'li General Jamie Jarrard Şubat ayında Menbiç'teki SDG güçlerini ziyaret etmişti.

20 Ocak tarihinde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Pazar günü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte şehri kontrol altına almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pazartesi yaptığı açıklamada "Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekâtı’nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz" demişti.

"Derin endişe duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Afrin'de yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Açıklamada, Afrin büyük çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı şehir olarak belirtilirken, Türk ordusunun ve Türkiye destekli muhaliflerin saldırı tehdidi karşısında nüfusun çoğunluğunun kaçtığı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, "ABD Türkiye, Rusya ve Suriye rejimi dahil Suriye'nin kuzeybatısında operasyon yürüten ilgili aktörleri uluslararası insani yardım kuruluşlarının bölgeye girişine izin vermeye çağırıyor" denildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afrin'de bir operasyonu olmadığını ve şehirde son 48 saatte yaşananlardan derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'deki ev ve dükkanları yağmaladığı iddialarına da değinildi; bu konudaki ciddi endişelerin Türk yetkiliere iletildiği kaydedildi.

DW,rtr/GY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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