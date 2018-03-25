 Paris′teki Yahudi cinayeti antisemitizm tartışması başlattı | AVRUPA | DW | 27.03.2018
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AVRUPA

Paris'teki Yahudi cinayeti antisemitizm tartışması başlattı

Geçen Cuma Paris'te oturduğu dairede bıçaklandıktan sonra evi ateşe verilen Mireille Knoll cinayetinde iki kişi tutuklandı. Polis, cinayetin antisemit bir saldırı olması üzerinde duruyor.

Mireille Knoll'un yaşadığı daire olay yeri inceleme ekipleri tarafından kapatıldı

Mireille Knoll'un yaşadığı daire olay yeri inceleme ekipleri tarafından kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Cuma günü evinde ölü bulunan 85 yaşındaki Yahudi Mireille Knoll'un faili olduğundan şüphelenilen iki kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcılar, 11 yerinden bıçaklandıktan sonra kendisi ve evi ateşe verilen Knoll'un faillerinin antisemit dürtülerle suçu işlemiş olduklarından şüpheleniyor.

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Cinayet dışında ağır hırsızlık ve özel mülkiyete zarar vermekten yargılanacak şüphelilerden bir tanesi Knoll'un komşusu. Knoll'un ailesinin ifadesine göre 20'li yaşlardaki şüpheli komşu, yaşlı kadını sıkça ziyaret ediyordu.

Daha önceden cinsel saldırı suçundan ceza alan şüpheli komşu ile birlikte tutuklanan 21 yaşındaki diğer şüphelinin de şiddet içeren çeşitli hırsızlık suçlarından sabıkası bulunuyor.

Antisemit saldırı şüphesi

İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulan Knoll'un öldürülmesi, Yahudi cemaatinde öfke uyandırdı. Yahudi gruplar Knoll'ın anısı için Çarşamba günü Paris'te bir protesto yürüyüşü çağrısında bulundu. Yürüyüşe siyasetçilerin de katılması bekleniyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Çarşamba günü gerçekleştirilecek yürüyüşe Parislileri davet ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralarında bulunduğu birçok siyasetçi cinayeti kınadıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak "Madam Knoll'a karşı işlenmiş korkunç suç önünde duygularımı ifade etmek istiyorum. Antisemitizme karşı mücadelemizdeki kararlılığımı bir daha tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılığın ifadesine göre saldırganların Knoll'un hangi dine mensup olduğunu bilmeleri dolayısıyla cinayetin antisemit dürtülerle işlenmiş olma ihtimali güç kazanıyor.

Geçen yıl da Nisan ayında Paris'te Sarah Halimi isimli 60'lı yaşlarda bir Yahudi kadın 27 yaşındaki komşusu Kobili Traore tarafından darp edilmiş ve camdan atılarak öldürülmüştü. Cinayet tanıkları Traore'nin saldırı sırasında "Allah-u Ekber" diye bağırdığını iddia etmişti.

Fransa'daki Yahudileri temsil eden çatı örgüt CRIF Pazartesi günü yetkililere seslenerek Knoll cinayetindeki soruşturmanın "tamamıyla şeffaf" bir biçimde yürütülmesini talep etti. CRIF, bu suçun arkasındaki nedenin en kısa zamanda aydınlatılması gerektiği çağrısında bulundu.

Fransa'da artan antisemit cinayetler

Halimi cinayetinin geçtiğimiz ay antisemit suçlar kapsamına alınması ve Cuma günü yaşanan Knoll cinayeti ile birlikte Avrupa'nın en kalabalık Yahudi nüfusuna sahip ülkesinde antisemitizm tartışmaları bir kez daha alevlendi.

Knoll'un Paris'in 11'inci arondismandaki dairesinin bulunduğu bina

Knoll'un Paris'in 11'inci arondismandaki dairesinin bulunduğu bina

Fransız hükümeti ırkçılık ve antisemitizme karşı bu ay yeni bir plan yürürlüğe koyduğunu ve bu doğrultuda sosyal medyanın denetimine ve okullarda eğitime odaklanacağını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında ülkede 311 antisemit olay yaşandı. Ancak doğrudan antisemit saldırı sayısı 2017'de 97 olarak gerçekleşirken, 2016'da bu sayı 77 olarak kayda geçti.

Ülkede genel olarak Müslüman ve Hristiyan düşmanlığıyla işlenen suçlarda 2017 yılında bir düşüş gözlenirken, antisemit saldırılarda aynı yılda yüzde 26'lık, Yahudilere ait ibadethaneler ve mezarlıklara düzenlenen saldırılarda ise yüzde 22'lik bir artış kaydedildi.
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Nazilerden kaçarken pembe tavşanını kaybeden yazar

AFP,AP,rtr,dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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