Paris'teki bıçaklı saldırgan şüpheli listesindeydi

Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te yayalara bıçakla saldırarak bir kişiyi öldüren 21 yaşındaki Çeçenistan doğumlu Fransız vatandaşının güvenlik riski oluşturduğuna dair emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.

29 yaşındaki saldırganın bıçakladığı 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan diğer dört kişi arasında bir Lüksemburg, bir de Çin vatandaşının bulunduğu açıklandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Fransız medyasında çıkan haberlerde saldırganın adının Hamzat Azimov olduğu bilgisi yer aldı.

2015 yılının Ocak ayından bu yana Fransa'da düzenlenen terör saldırılarında en az 240 kişi hayatını kaybetti. Fransız hükümet sözcüsü bıçaklı saldırganın ulusal güvenliği tehdit etme ihtimali bulunan şüpheli radikaller listesinde yer aldığını açıkladı.

Son saldırı, Avrupa istihbarat servislerinin şüphelilerin izlenmesinde ve yerli militanlar ile yabancı cihatçılara karşı verilen mücadelede güçlük çektiği şeklinde yorumlanıyor.

IŞİD üstlendi

Paris'teki saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. IŞİD'in yayınladığını video kaydında bir gencin IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye bağlılığını dile getirdiği görüntüsüne yer verildi.

Polis tarafından öldürülen saldırganın ebeveyni ile Strasbourg doğumlu bir arkadaşının sorguya çekildiği öğrenildi. Strasbourg ve çevresinde 40 ila 50 Çeçen ailenin yaşadığı açıklandı.

Paris'teki saldırıya tepki gösteren isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump da vardı. Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda "ülkelerin gözlerini açıp, bu gibi saldırılara bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini" dile getirdi.

Ekim ayında Marsilya'da meydana gelen benzer bir saldırıda iki kadını bıçaklayarak öldüren terörist tarafından vurulmuştu. Paris'te 2015 yılında düzenlenan saldırılarda ise 240 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,rtr/AG,ÖA

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