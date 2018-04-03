 Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine şiddet karıştı | AVRUPA | DW | 02.05.2018
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AVRUPA

Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine şiddet karıştı

Cumhurbaşkanı Macron’un kamu sektöründeki reformları nedeniyle geniş bir memnuniyetsizliğin hakim olduğu Fransa’da 1 Mayıs gösterilerinde yoğun şiddet olayları yaşandı. 200’e yakın gösterici gözaltına alındı.

Frankreich Paris 1. Mai Proteste (Reuters/C. Hartmann)

Fransa’nın başkenti Paris’teki 1 Mayıs gösterilerine şiddet gölgesi düştü. Polis verilerine göre sayıları bin 200’e yakın olan yüzleri maskeli ve kapüşonlu gösterici, sendikaların düzenlediği geleneksel yürüyüşün güzergahında toplanarak olay çıkardı. Aşırı sol eylemcilerin oluşturduğu ve "Kara Blok” adı verilen grubun, bir McDonald’s şubesini yaktığı, çok sayıda aracı ateşe verdiği ve vitrinleri indirdiği bildiriliyor. Polis 200’e yakın göstericiyi gözaltına aldı.

Yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların faillerinin “mutlak bir kararlılıkla” cezalandırılacaklarını kaydetti. Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb da 1 Mayis gösterilerine karışan şiddeti kınadı.

1. Mai Proteste Paris Frankreich (picture-alliance/dpa/F. Mori)

     

Paris’te aylardır yaşanan en yoğun şiddet olaylarında polis, taşkınlık yapan, çevreye zarar veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve tazyikli su sıktı. Gözaltına alınan üç göstericinin üzerinde yasa dışı silah bulunduğu bildirildi.

Olayları "devletin başarısızlığı” olarak nitelendiren muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Laurent Wauquiez ise, yaşanan şiddetin Fransa hakkında "korkunç bir imaj” yarattığı eleştirisini dile getirdi.

Reformlar geniş bir memnuniyetsizlik yaratıyor

Şiddet olayları öncesi on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs gösterileri ise barışçıl bir atmosferde yapıldı. Fransa’nın diğer kentlerinde yapılan 1 Mayıs gösterileri de olaysız geçti. Fransa Genel İş Konfederasyonu, ülke çapındaki gösterilere 210 bin kişinin katıldığını bildirirken, polis göstericilerin sayısını 143 bin 500 olarak duyurdu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un çalışma hayatındaki reformlara yönelik geniş bir memnuniyetsizlik söz konusu. Nisan ayı başından bu yana, başta demiryolları olmak üzere kamu sektöründe çok sayıda grev yapıldı. Macron, devlet demiryolları SNCF'nin rekabet gücünü artırmak amacıyla, çalışanların memur statüsünü kaldırmak istiyor. 1 Mayıs gösterilerine, alışılmışın üzerinde demiryolu çalışanının katıldığı bildiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, AÜ/HS

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