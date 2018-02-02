 Paris saldırılarının zanlısı hakim karşısına çıkıyor | DÜNYA | DW | 05.02.2018
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DÜNYA

Paris saldırılarının zanlısı hakim karşısına çıkıyor

Paris'te 2015 yılında 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların hayattaki tek zanlısı Salih Abdüsselam'ın yargılanmasına Brüksel'de başlanıyor.

Belgien Prozess Salah Abdeslam in Brüssel (Getty Images/AFP/E. Dunand)

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te meydana gelen saldırının sağ kalan tek zanlısı Salih Abdüsselam hafta sonu Paris yakınlarındaki Fleury-Mérogis Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Belçika'nın başkenti Brüksel'e getirildi.

Abdüsselam'ın Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili yargılanmadan önce Brüksel'de hakim karşısına çıkması gerekiyor. Abdüsselam, Belçika'da polisten kaçarken polis memurunu vurmak suçundan yargılanacak.

Abdüsselam'ın erkek kardeşi İbrahim de Paris'teki Bataclan adlı konser salonu ile birlikte çok sayıda mekana eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılara katılan yedi failden biriydi. Abdüsselam'ın da bu saldırılar sırasında olay yerinde olduğu, ancak üzerindeki bomba yüklü kemeri çıkarıp atarak Belçika'ya kaçtığı tespit edilmişti.

Faslı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da büyüyen 28 yaşındaki Abdüsselam'ın Brüksel'de radikal İslamcıların kalesi olarak bilinen Molanbeek semtindeki çevrelerle bağlantısı olduğu tespit edilmişti.

Abdüsselam Brüksel'de bir polis baskını sırasında birlikte olduğu kişilerle birlikte polise ateş etmiş ve üç polis memurunun yaralanmasına yol açmıştı. Abdüsselam, Mart 2016'daki polis baskınından üç gün sonra Molenbeek'te yakalanmıştı. Abdülselam'ın yakalanmasından dört gün sonra da Brüksel'deki metro durağında ve havalimanında saldırılar meydana gelmişti. 

dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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