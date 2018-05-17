 Paraguay′ın Kudüs Büyükelçiliği Salı günü açılıyor | DÜNYA | DW | 18.05.2018
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DÜNYA

Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği Salı günü açılıyor

Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliğinin Salı günü açılacağı bildirildi. İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Benitez konunun kendisine danışılmadığını açıkladı.

Israel verschärfte Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg in Jerusalem (Getty Images/AFP/T. Coex)

ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay da önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakledecek. Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi. Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kudüs Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.

Loizaga Devlet başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.

Kudüs'e taşınma kararı Paraguay'da tartışmalara yol açtı. İki ay sonra devlet başkanlığı görevini Cartes'ten devralacak olan Mario Abdo Benitez konunun kendisine danışılmadığını söyledi.

Präsidentschaftswahlen in Paraguay Mario Abdo Benitez (picture alliance/AP/J. Saenz)

Paraguay'ın yeni Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez

Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre Cartes Büyükelçilikle ilgili kararı 2016 yılında İsrail'e yaptığı ziyaretten sonra verdi. Loizaga "Hükümet merkezi Kudüs'te. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Kudüs'te. Resmi ziyaretler de Kudüs'e yapılıyor”, dedi. Paraguay Dışişleri Bakanı Büyükelçiliğin nakledilmesinin Filistinlilerle "yoğun ve son derece sıkı" işbirliği yapmalarına mani teşkil etmediğini söyledi.

Paylaşılamayan Kudüs

Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı kanlı olaylara yol açmış, İsrail ile Gazze arasındaki bölgede protesto gösterilerine katılan 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Büyükelçiliklerin Tel Aviv'de açılması için yıllardır devletlerarası bir uzlaşma bulunmaktaydı. Böylece Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak resmen tanınmasına gerekçe yaratılmak istenmemişti. İsrail gibi Filistinliler de başkent olarak Kudüs üzerinde hak iddia ediyorlar. Kudüs anlaşmazlığı on yıllardır süre gelen Ortadoğu meselesine çözüm bulunması önündeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.

DW,AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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