 Pakistan′ı sarsan tecavüz davasında idam kararı | DÜNYA | DW | 17.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Pakistan'ı sarsan tecavüz davasında idam kararı

Pakistan'da 6 yaşındaki bir kız çocuğuna önce tecavüz edip sonra boğarak öldüren fail hakkındaki karar açıklandı. İmran Ali 4 kez idam cezasına çarptırıldı.

Protest in Karachi nach der Ermordung der siebenjährigen Zainab (Faria Sahar)

Önerdiğimiz linkler

Hindistan'da amcasının tecavüzüne uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu doğum yaprak dünyaya bir kız çocuğu getirdi. Kıza karnında taş olduğu söylendi. (17.08.2017)

Myanmarlı askerlerin tecavüzüne uğrayan F, karnındaki bebeğinin erkek olarak dünyaya gelmesi için dua ediyor. Çünkü ona göre, “Bu dünya kızlara göre bir yer değil.” (11.12.2017)

Pakistan'da ülke çapında büyük tepkiye neden olan tecavüz ve cinayet davasında karar açıklandı. Mahkeme İmran Ali'yi suçlu bularak dört kez idama mahkum etti.

24 yaşındaki İmran Ali geçen Ocak ayında 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz ettiği, ardından da küçük kızı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyordu. Ali 5 gün süren yargılama sırasında aralarında Zeynep Ensari'nin de bulunduğu 8 çocuğa saldırdığını ve Ensari'yi öldürdüğünü itiraf etti.  Pencap eyaleti Başsavcısı Ehtesham Kadir "Davanın baş sanığı işlediği suçları itiraf etti ve dört kez idama mahkum edildi" şeklinde konuştu.

Dava güvenlik gerekçesiyle Pakistan'ın Lahor kentindeki Kot Lakhpat cezaevindeki terörle mücadele ile ilgili davalara bakan bir mahkemede görüldü. Pakistan yasalarına göre toplum genelinde korkuya neden olan suçlar terör suçu kapsamına alınabiliyor.

Twitter Pakistan Justice for Zainab (Twitter)

Zeynep Ensari

Kurbanın ailesine bir milyon rupi

Mahkeme Ali'ye 3 milyon 200 bin Pakistan rupisi yani yaklaşık 23 bin 500 euro da para cezası verdi. Bu paranın yaklaşık bir milyonluk bölümünün Zeynep Ensari'nin ailesine verileceği açıklandı.

Zeynep Ensari'nin babası Geo TV'ye verdiği demeçte "Mahkemenin verdiği karardan memnunum. Ancak infazın halkın gözü önünde gerçekleştirilmesi talebimi yineliyorum" dedi.

Polis küçük kızın cesedini Ocak ayında, kaçırılmasından bir hafta sonra Kasur kentindeki bir çöplükte bulmuştu. İmran Ali olaydan iki hafta sonra tutuklanmıştı.

Pakistan'da olayın meydana geldiği bölgede geçen yıl bir düzine kadar benzer vaka kayıtlara geçmişti.

dpa,AP/BW/BD

©Deutsche Welle Türkçe 

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Giyim tarzı tacize yol açar mı?  

Benzer içerik

Flagge Pakistan und Indien

Yorum: Nefretin yıl dönümü 14.08.2017

Hindistan ve Pakistan İngiltere hâkimiyetinden 1947 yılında çıkarak bağımsızlıklarını kazandı. DW'den Shamil Shams, bölünmenin yaralarının bir türlü iyileşmediği görüşünde.

UN Flagge

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kara listesinde Türkiye de var 20.09.2017

Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapan insan hakları savunucularına baskı uygulayan ülkelerin sayısının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. BM, 29 ülke içinde Türkiye'nin de olduğunu duyurdu.

Afghanistan Armut Dorf

Af Örgütü: Zengin ülkeler bencilce davranıyor 04.10.2016

Uluslararası Af Örgütü, mülteci sorununda zengin ülkeleri bencillik ve sorumsuzlukla suçladı. Rapora göre Türkiye dahil on ülke yükün yarısından fazlasını üstleniyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Robert Mueller (picture-alliance/CNP/W. McNamee)

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı.  

FOTO-GALERİ

Film KEDI – VON KATZEN UND MENSCHEN (TERMITE FILMS)

İstanbul'un kedileri

Ceyda Torun'un kedilerin gözünden anlattığı "Kedi" adlı belgesel, kentin minik sakinlerinin hikayelerine ışık tutuyor.  