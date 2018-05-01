Paşinyan’ın çağrısıyla eylemciler Erivan’da grev yapıyor

Ermenistan'da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın parlamentodaki seçimde başbakan seçilememesi üzerine eylemciler Paşinyan’ın çağrısı ile başkent Erivan’da sokağa çıktı ve grev yapıyor. Protestolar üzerine açıklama yapan cumhurbaşkanı ise görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.

Çarşamba günü sokağa çıkan eylemciler, Erivan'da aralarında havaalanına giden yol da dahil olmak üzere şehirdeki ana yolları kapattı, resmi binalara girişleri engelledi ve şehir içinde protesto yürüyüşüne başladı. Metro ile tren hatlarının aksamaya uğradığı ve bazı dükkanların kepenk kapattığı da bildirildi. Alman haber ajansı dpa’nın geçtiği habere göre Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havaalanı çalışanları da Paşinyan’ın grev çağrısına eşlik etti.

Kapatılan yolların açılması için eylemcileri ikna etmeye çalışan polis, bunun sonuç vermemesi sonrasında bir müdahalede bulunmadı.

Başkentte ellerinde Ermenistan bayraklarıyla protesto yürüyüşü yapan göstericiler, “Özgür, bağımsız Ermenistan” ve “Nikol başbakan” sloganları attı. Destekçilerine seslenen 42 yaşındaki Paşinyan, "Metro ve tren hatları aksatıldı ve havaalanına giden yol trafiğe kapatıldı” dedi.

Erivan'da eylemciler şehrin ana caddelerini işgal ederek trafiğe kapattı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan Paşinyan, “Benim tek gücüm insanlarım. Vazgeçmeyeceğiz” dedi. Grev ve itaatsizliğe devam edeceklerini belirten Paşinyan, başbakanlık için tekrar aday olup olmayacağını henüz bilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanından görüşme çağrısı

Protestolar üzerine bir açıklama yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkedeki siyasi krizi çözmek için görüşmelerin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

"Herkesin siyasi krizin ülkenin geleceği için ne kadar tehlikeli olduğunu söylemesine rağmen krizin devam ediyor olmasına çok üzülüyorum” diyen Sarkisyan, "Krizden bir çıkış yolu bulmak için görüşmelerin bu hafta devam etmesi yönünde çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

Salı günü parlamentoda yapılan başbakanlık seçimine tek aday olarak katılan Paşinyan'a parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran ve muhalefetin protesto gösterileri sonrasında istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti destek vermedi. Bu nedenle başbakan seçilemeyen Paşinyan, seçim sonrasında destekçilerine genel greve gitmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Parlamentodan yapılan açıklamaya göre başbakanın belirlenmesi için milletvekillerinin oy kullanacağı ikinci seçim 8 Mayıs Salı günü yapılacak. Eğer bu seçimden de bir sonuç çıkmazsa o zaman yeniden genel seçimlerin düzenlenmesi gerekiyor.

AFP,rtr,dpa/DÇÜ,HS

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