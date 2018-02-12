 Oxfam′da seks skandalı üst düzey istifa getirdi | DÜNYA | DW | 12.02.2018
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DÜNYA

Oxfam'da seks skandalı üst düzey istifa getirdi

Çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediği iddialarıyla sarsılan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın genel müdür yardımcısı Penny Lawrence istifa etti. Lawrence, "utanç duyduğunu" söyledi.

Uk Oxfam-Sex-Skandal | Logo (picture alliance/AP Photo/N. Ansell)

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks partileri düzenledikleri iddiaları üzerine kurumun genel müdür yardımcısı Penny Lawrence istifa etti.

İstifasını pazartesi günü veren Lawrence, seks partisi skandalıyla ilgili olarak doğru zamanda tavır almadığı için "sorumluluğun tamamını" üstlendiğini açıkladı. Haiti depreminin gerçekleştiği 2010 yılında Oxfam program direktörü olan Lawrence, "bunun kendisinin gözetimi altında gerçekleşmesinden utanç duyduğunu" söyledi.

Uk Oxfam-Sex-Skandal | Penny Mordaunt ARCHIV (picture alliance/empics/N. Ansel)

Penny Mordaunt

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt ise, BBC'ye yaptığı açıklamada Oxfam'ın seks skandalı haberleriyle ilgili olarak yetkili kurumlarla kapsamlı bir işbirliğine gitmesini ve ellerindeki tüm bilgileri bu kurumlarla paylaşmasını beklediğini söyledi.

Oxfam'ın ''etik yönetimde'' başarısız olduğunu ve bu konuyu örgüt yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmede ele alacağını belirten Mordaunt, Oxfam ve diğer yardım kuruluşlarının bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlem mekanizmalarını devreye sokmamaları durumunda hükümet fonlarını kaybedebileceklerini de sözlerine ekledi.

İngiliz basınına göre, Oxfam geçen mali yıl içinde İngiliz hükümetinden yaklaşık 32 milyon poundluk (36 milyon euro) destek fonu aldı.

Oxfam direktörü: Skandalları örtbas etmedik

Oxford merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam'ın çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks işçileri ile partiler düzenlediği iddiaları İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. İngiliz The Observer gazetesinde yer alan haberde 2006 yılında Çad'da Oxfam ekibinin kaldığı eve seks işçilerinin davet edildiği öne sürülmüştü. Haberde, yönetici pozisyonundaki bir Oxfam çalışanının olay nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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Yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarder patlaması ve gelir adaletsizliğine dikkat çektiği raporunu açıkladı. Rapora göre en varlıklı yüzde 1'lik kesim, geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip oldu.

Bir başka İngiliz gazetesi The Times'da yer alan haberde ise Haiti'de 2010 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra depremzedelere yardım için bölgeye giden Oxfam ekibinin benzer bir skandala imza attığı öne sürülmüştü. Gazetenin Oxfam tarafından oluşturulan 2011 yılına ait örgüt içi bir inceleme raporuna dayandırdığı habere göre, çalışanlar Oxfam tarafından kendilerine tahsis edilen bir villada seks işçileriyle partiler düzenledi.

İngiliz basınına göre, iki ülkede yaşananlar da örgüt tarafından hasıraltı edildi.

Oxfam direktörü Mark Goldring, söz konusu olayların kabul edilemez olduğunu ve Oxfam'ın iş ahlakı ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. ''Oxfam ekibinin yaptıklarından büyük utanç duyduğunu'' belirten Goldring, skandalın örtbas edildiği iddialarını ise yalanladı. Örgüt direktörü, bakanlıkla işbirliğine devam etmeyi ve kamuoyundaki saygınlıklarını yeniden kazanmayı umduklarının da altını çizdi.

AFP,AP,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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