Osmangazi Üniversitesi’ndeki saldırıda 4 kişi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde yer alan Eğitim Fakültesi'nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırının araştırma görevlisi Volkan B. tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Çakacak, saldırganın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri ve fakültedeki iki araştırma görevlisini silahla vurarak öldürdüğünü açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ise saldırıda ölenlerin Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve araştırma görevlileri Yasir Armağan ile Serdar Çağlak olduğunu aktardı.

Rektör Gönen, saldırganın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne doktora eğitimini tamamlamak için gelen bir araştırma görevlisi olduğunu söyledi.

Rektör, saldırganın akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen bir soruşturma olduğunu da sözlerine ekledi.

Saldırganın yakalanarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgusunun yapıldığı belirtildi.

DHA,DW/DÇÜ,BK

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