Oscarların sahipleri belli oldu | YAŞAM | DW | 05.03.2018

2018 yılı Oscar Ödülleri Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu. En iyi film dalında Akademi Ödülü The Shape of Water'ın oldu. Aynı filmin yönetmeni Meksikalı Guillermo del Toro da Oscar ile ödüllendirildi. Winston Churchill'i canlandıran Gary Oldman en iyi erkek oyuncu, Fargo'dan sonra ikinci Oscar'ını kazanan Frances McDormand (The Billboards Outsibe Ebbing, Missouri) ise en iyi kadın oyuncu seçildi. Mc Dormand'ın rol arkadaşı Sam Rockwell ırkçı kent polisi canlandırmasıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

‘Get Out' filmiyle en iyi özgün senaryo Oscar'ına layık görülen Jordan Peele, bu ödülü kazanan ilk siyahi senarist oldu.

Almanya'nın Oscar umutlarından sadece biri gerçek oldu. Gerd Nefzer üç meslektaşıyla birlikte en iyi görsel efekt (Blade Runner 2049) Oscar'ını kazandı. En iyi kamera ödülü de bu filme verildi.

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Film The Shape of Water

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Yönetmen Guillermo del Toro (The Shape of Water)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Erkek Oyuncu Gary Oldman (Darkest Hour)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Kadın Oyuncu Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Allison Janney (I, Tonya)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Özgün Senaryo Get Out

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Uyarlama Senaryo Call Me By Your Name

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu Yabancı Dilde En İyi Film A Fantastic Woman

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Animasyon Filmi Coco

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Görsel Efekt Blade Runner 2049

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Film Kurgusu Dunkirk

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Kısa Animasyon Filmi Dear Basketball

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon) The Silent Child

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Kısa Belgesel Heaven is a Traffic Jam on the 405

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Film Müziği The Shape of Water

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Özgün Şarkı Remember Me (Coco)

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Prodüksiyon Tasarımı The Shape of Water

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Görüntü Yönetimi Blade Runner 2049

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Kostüm Tasarımı Phantom Thread

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Darkest Hour

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Belgesel Film Icarus

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Ses Kurgusu Dunkirk

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu En İyi Ses Miksajı Dunkirk



Tacizcilere gönderme

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan Jimmy Kimmel Hollywood'daki cinsel taciz skandallarına gönderme yaptığı törenin açış konuşmasında "Oscar şu günlerde en beğenilen ve en saygı duyulan adam. Elleriyle mahrem yerini örtüyor. Hollywood'un böyle adamlara ihtiyacı var”, dedi.

Savaş filmi ‘Dunkirk' teknik kategorilerde üç Oscar kazanırken, ‘Coco' en iyi animasyon ve en iyi film şarkısı ödüllerine layık görüldü. En iyi uyarlama senaryo Oscar'ı ‘Call Me By Your Name'in oldu.

Şilili rejisör Sebastian Lelio'nun ‘A Fantastic Woman' adlı filmi yabancı dilde en iyi film seçildi. En iyi belgesel Oscar'ını ise Bryan Fogel ve Dan Cogan'ın Rus sporcuların doping skandalını konu alan filmi ‘Icarus' kazandı.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe