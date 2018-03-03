 Oscarların sahipleri belli oldu | YAŞAM | DW | 05.03.2018
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YAŞAM

Oscarların sahipleri belli oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood'un taciz skandalları 2018 Oscar ödül töreninde de unutulmadı.

En iyi özgün senaryo Oscar'ına layık görülen Jordan Peele, bu ödülü kazanan ilk siyahi senarist oldu.

En iyi özgün senaryo Oscar'ına layık görülen Jordan Peele, bu ödülü kazanan ilk siyahi senarist oldu.

2018 yılı Oscar Ödülleri Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu. En iyi film dalında Akademi Ödülü The Shape of Water'ın oldu. Aynı filmin yönetmeni Meksikalı Guillermo del Toro da Oscar ile ödüllendirildi. Winston Churchill'i canlandıran Gary Oldman en iyi erkek oyuncu, Fargo'dan sonra ikinci Oscar'ını kazanan Frances McDormand (The Billboards Outsibe Ebbing, Missouri) ise en iyi kadın oyuncu seçildi. Mc Dormand'ın rol arkadaşı Sam Rockwell ırkçı kent polisi canlandırmasıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

‘Get Out' filmiyle en iyi özgün senaryo Oscar'ına layık görülen Jordan Peele, bu ödülü kazanan ilk siyahi senarist oldu.

Almanya'nın Oscar umutlarından sadece biri gerçek oldu. Gerd Nefzer üç meslektaşıyla birlikte en iyi görsel efekt (Blade Runner 2049) Oscar'ını kazandı. En iyi kamera ödülü de bu filme verildi.

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Bester Film Shape of Water (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Film

    The Shape of Water

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Director The Shape of Water Guillermo del Toro (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Yönetmen

    Guillermo del Toro (The Shape of Water)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Actor Gary Oldman (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Erkek Oyuncu

    Gary Oldman (Darkest Hour)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Actress Frances McDormand (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kadın Oyuncu

    Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Sam Rockwell gewinnt bester Nebendarsteller (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Supporting Actress Allison Janney (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Allison Janney (I, Tonya)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Bestes Drehbuch Jordan Peele (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Özgün Senaryo

    Get Out

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | James Ivory Best Adapted Screenplay (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Uyarlama Senaryo

    Call Me By Your Name

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Foreign Language A Fantastic Woman (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    Yabancı Dilde En İyi Film

    A Fantastic Woman

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Animated Feature Film Coco (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Animasyon Filmi

    Coco

  • USA 87. Oscarverleihung 2015 (Bildergalerie) Beste visuelle Effekte (R. Beck/AFP/Getty Images)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Görsel Efekt

    Blade Runner 2049

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Film Editing Dunkirk (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Film Kurgusu

    Dunkirk

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Animated Short Film Dear Basketball (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kısa Animasyon Filmi

    Dear Basketball

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Live Action Short The Silent Child (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

    The Silent Child

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Documentary Short Heaven is a Traffic Jam on the 405 (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kısa Belgesel

    Heaven is a Traffic Jam on the 405

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Alexandre Desplat Best Original Score (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Film Müziği

    The Shape of Water

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Original Song Remember Me from Coco (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Özgün Şarkı

    Remember Me (Coco)

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Production Design The Shape of Water (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Prodüksiyon Tasarımı

    The Shape of Water

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Beste Kamera Roger Deakins (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Görüntü Yönetimi

    Blade Runner 2049

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Mark Bridges Kostüm (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kostüm Tasarımı

    Phantom Thread

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Makeup Darkest Hour (Reuters/L. Jackson)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

    Darkest Hour

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Documentary Icarus (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Belgesel Film

    Icarus

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Sound Editing Dunkirk (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Ses Kurgusu

    Dunkirk

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Sound Mixing Dunkirk (Reuters/M. Blake)

    2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Ses Miksajı

    Dunkirk


Tacizcilere gönderme

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan Jimmy Kimmel Hollywood'daki cinsel taciz skandallarına gönderme yaptığı törenin açış konuşmasında "Oscar şu günlerde en beğenilen ve en saygı duyulan adam. Elleriyle mahrem yerini örtüyor. Hollywood'un böyle adamlara ihtiyacı var”, dedi.

Savaş filmi ‘Dunkirk' teknik kategorilerde üç Oscar kazanırken, ‘Coco' en iyi animasyon ve en iyi film şarkısı ödüllerine layık görüldü. En iyi uyarlama senaryo Oscar'ı ‘Call Me By Your Name'in oldu.

Şilili rejisör Sebastian Lelio'nun ‘A Fantastic Woman' adlı filmi yabancı dilde en iyi film seçildi. En iyi belgesel Oscar'ını ise Bryan Fogel ve Dan Cogan'ın Rus sporcuların doping skandalını konu alan filmi ‘Icarus' kazandı.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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