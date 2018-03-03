Oscar Akademisi Bill Cosby ve Roman Polanski ihraç etti

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Jimmy Kimmel'ın sunduğu 90. Akademi Ödülleri'nin galibi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Film Müziği ödüllerini kazanan 'The Shape of Water' oldu. İşte bu yılın kazananları... (05.03.2018)