Oscar Ödülleri’nin ışıltılı tarihi | YAŞAM | DW | 03.03.2018

İlk Oscar Ödülleri töreni, 16 Mayıs 1929’da yapıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ünlü Hollywood Bulvar’ındaki Hollywood Roosevelt Oteli'nde yapılan törene, aralarında ünlü yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da bulunduğu 270 davetli katıldı.

İlklerden olabilmek büyük bir ayrıcalıktı. Örneğin "En İyi Erkek Oyuncu” dalındaki Oscar ödülünün ilk sahibi, 1927 yapımı "The Way of All Flesh” (Tendeki Şeytan) ve bir yıl sonra çekilen “The Last Command” (Son Emir) filmlerindeki rolüyle Alman oyuncu Emil Jannings oldu. Jannings, daha sonra Naziler için propaganda filmlerine de imza atacaktı. “En İyi Film” kategorisinin ilk Oscar’ı ise William H. Wellman’ın yönettiği ve Gary Cooper’in yıldızının parladığı “Wings” (Kanatlar) filmine verildi. O zamanlar bugünkü gibi son ana kadar bir heyecan yaşanmıyordu. Çünkü ödül sahipleri aylar öncesinden açıklanıyordu.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Three Billboards outside Ebbing, Missouri Frances McDormand tarafından canlandırılan bir annenin sürükleyici hikayesini anlatan filmin Oscar Ödülü’ne 7 adaylığı var. McDormand, En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle aday gösterilirken, Sam Rockwell (yukarıda) ve Woody Harrelson da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildiler. Film ayrıca En İyi Film, Ein İyi Orijinal Senaryo ile En İyi Kurgu dallarında da aday.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? The Shape of Water (Suyun Sesi) Film, Sally Hawkins tarafından canlandırılan, gizli bir askeri merkezde çalışan dilsiz bir temizlikçi kadının suda yaşayan mucizevi bir yaratığa olan aşıkını anlatıyor. Romantik film, bu yılki Oscarlarda en fazla ödüle aday gösterilen yapım oldu. Film toplam 13 dalda adaylık aldı. Yönetmen Guillermo del Toro, ele aldığı bu hikaye ile bu yılki Akedemi Ödüllerinin en büyük kazananı olabilir.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? The Post Merly Streep hiç şüphesiz ki Hollywood’un en iyi kadın oyuncusu. O nedenle The Post filmindeki rolüyle 21’inci kez Oscar'a aday gösterilmesi hiç de şaşırtıcı değil. 1971 yılındaki Pentagon belgelerini konu alan filmde Streep, ABD’deki Washington Post gazetesinin yayıncısı Katherine Graham adında bir karakteri canlandırıyor.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Lady Bird (Uğur Böceği) Bağımsız Amerikan filmlerinin ünlü oyuncusu Greta Gerwig'in ilk yönetmenlik denemesi olan film, liseli genç bir kız ile annesinin hikayesini komedi ile dram türlerinde anlatıyor. Gerwig ilk filmi ile beş alda Oscar’a aday gösterildi. Greta Gerwig aynı zamanda En İyi Yönetmen dalında Oscar’a aday gösterilen beşinci kadın yönetmen oldu.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Dunkirk Christopher Nolan'ın II. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen filmi sekiz dalda Oscar’a aday gösterildi. Harry Styles’ın da rol aldığı film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Ses Miksajı, En iyi Ses Kurgusu ve En İyi Orijinal Film Müziği dallarında aday gösterildi.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Phantom Thread Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği filmin hikayesi, 1950'li yıllarda Londra'nın moda dünyasında geçiyor. Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı Reynolds Woodcock, kız kardeşi Cyril ile birlikte ünlülere ve Kraliyet Ailesi'ne tasarımlar yapmaktadır. Modacının kontrollü ve planlı hayatı, tanıştığı genç Alma ile alt üst olur. Film En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu olmak üzere 4 dalda Oscar'a aday.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Loveless (Sevgisiz) Altın Küre Ödülü'nün sahibi Fatih Akın, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar'a aday olamadı. Bu daldaki 5 aday arasında favori olarak Rus yönetmen Andrei Swjaginzew imzalı Loveless öne çıkıyor. Dünya prömiyerini Cannes'da yapan film, oğlunu ihmal eden bir anne ve babanın hikayesini konu alıyor. Ünlü yönetmenin bir önceki filmi Leviathan da 2015 yılında aynı dalda Oscar'a aday olmuştu.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Call Me By Your Name 22 yaşındaki Timothée Chalamet’nin 17 yaşında Elio isimli karakteri canlandırdığı bu filmde Chalamet, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen üçüncü en genç oyuncu oldu. Luca Guadagnino tarafından yönetilen filmde Elio ile babasının stajyeri arasındaki aşk hikayesini ve Elio’nun olgunlaşmasını izliyoruz. Film aynı zamanda En İyi Film ödülüne de aday gösterildi.

2018 Oscarlarını kim kazanacak? Loving Vincent Ünlü ressam Van Gogh’un yaşamını konu alan ve dünyada ilk kez her karesi tuval üzerine yağlı boyayla çizilerek hazırlanan animasyon filmi, En İyi Animasyon dalında ödüle aday gösterildi. Pixar’ın Coco filmi ile Nora Twomey’in The Breadwinner filmi de bu kategoride aday gösterilen diğer iddialı filmler arasında yer alıyor.



Sadelikten görkemli törenlere...

O yıllarda hiç kimse mütevazı Akademi Ölülleri'nin, film dünyasının en önemli ve prestijli ödülü olacağını tahmin etmiyordu. Oscar galası, bugün milyonlarca insanın canlı olarak takip ettiği, dünya çapında görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda.

Oscar, her yönetmen, oyuncu, yapımcı, besteci ve film sektörünün perde arkasındaki diğer çalışanlar için kariyerlerinin taçlandırılıması demek. 34 santimetre uzunluğundaki heykelcikler, ince bir altın tabakayla kaplı. 3,85 kilo ağırlığındaki Oscar figürü, beyaz metal de denilen britanyumdan üretiliyor.

İlk "En iyi erkek oyuncu" Oscar ödülünün sahibi Alman oyuncu Emil Jannings oldu.

Oscar adı nereden geliyor?

Metro Goldwyn Mayer'in sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlanan Akademi heykelciği, Oscar adını 1939 yılında aldı. Bununla ilgili pek çok söylenti olmakla birlikte, yaygın olan iki rivayet öne çıkıyor: İlk rivayete göre Akademi Yönetim Kurulu sekreteri Margaret Herrick, heykelciği görür görmez “Amcam Oscar’a ne kadar da benziyor” der ve böylece pek çok kaynakta “heykelciğin isim annesi” olarak anılır. Bir diğer rivayete göre Hollywood yıldızı Bette Davis, her fırsatta bu heykelcik ile ilk eşi Harmon Oscar Nelson Jr. arasında şaşılacak derecede benzerlik olduğunu söyler. Böylece zamanla Akademi’nin ödül figürüne Oscar denmeye başlanır.

Buna benzer daha onlarca rivayet olmakla birlikte ödülün resmî adı hâlâ “Akademi Liyakat Ödülü” (Academy Award of Merit) şeklinde. Ancak “Oscar” adı da 1979 yılında Akademi tarafından tescil ettirildi.

Sinema klasikleri arasında yer alan Rüzgar Gibi Geçti filmi, 1940 yılında "En İyi Film" dahil 10 dalda Oscar kazanmıştı.

Film dünyasındaki manevi değeri çok büyük olan Oscar’ın maddi değeriyle ilgili ise herhangi bir yorum yapmak imkansız. Zira Oscar’ı kazananların bunu başkalarına satması yasak. Mutlaka satmak istiyorlarsa sadece Akademi’ye 1 Amerikan Doları karşılığında satabilirler. Heykelciliğin imitasyon ve promosyon ürünleriyle milyonlarca dolarlık ciro yapılıyor. Hatta günümüzde internet üzerinden hediyelik ve promosyon ürünler pazarlayan pek çok siteye sipariş verip üzerine herhangi bir isim yazdırmak suretiyle yasal yollardan imitasyon bir Oscar heykelciliğine sahip olmak da mümkün.

Giderek artan etki gücü

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ilk başlarda film endüstrisinin teknik ve ekonomik alanda ilerlemesini amaçlayan meselekî bir çatı örgütüydü. 1927 yılında kurulan Akademi’in ilk başkanı aktör Douglas Fairbanks idi. Hollwood'un büyük patronları, burada geleceğe dair proje ve yatırımları masaya yatırıp karara bağlamaya başladı.

Altın kaplama Oscar heykelciklerinin adının nereden geldiğine dair ilginç rivayetler var.

Başarılı film, yönetmen ve oyunculara ödül vererek sektörü daha da canldırma fikrini ilk olarak ünlü Metro-Goldwyn-Mayer stüdyolarının patronu Louis B. Meyer ortaya attı. Bu fikre diğer patronların da sıcak bakmasıyla Akademi Ödülleri de doğmuş oldu.

1929’dan günümüze önemli değişiklikler

İlk Oscar Ödül Töreni ile mukayese edildiğinde, günümüzde pek çok değişiklik olduğu görülüyor. En önemli değişimlerden biri Akademi’nin ve jürinin yapısında oldu. Yaşlı beyaz erkeklerin hâkim olduğu bir “seçkinler zümresi” görünümünden sıyrılan Akademi, değişen sosyal ve siyasal yapıya da ayak uydurmak zorunda kaldı. Daha fazla kadın, yabancı, siyahi ve genç üye kabul eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin üye sayısı bugün 7 bini geçiyor. 2017 yılında Almanya’dan aktör Daniel Brühl ile birlikte Türk asıllı yönetmen Fatih Akın da Akademi üyeliği için davet aldı.

Kazanların açıklanması da zaman içinde değişikliğe uğradı. İlk başta aylar öncesinden açıklanan, ardından sadece basın kuruluşlarına “ambargolu haber” ibaresiyle belirli bir tarihe kadar yayınlanmaması koşuluyla verilen ödül sahiplerinin listesi, 1941 yılında bir gazetenin ambargoya uymayıp kazananları bir gün önceden yayınlaması üzerine artık ödül töreni sırasında açıklanıyor. İlgili kategoride ödül kazanan kişi ya da film adının bulunduğu zarf, seyirci ve kameralar önünde açılıyor. Böylece ödül töreni, duygusal anların da yaşandığı büyük bir heyecan fırtınasına dönüşüyor.

Artık geleneksel olarak her yıl Şubat sonu ya da Martı başında yapılan Oscar Ödül Töreni, bu yıl 90’ıncı kez düzenlenecek. Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda Orta Avrupa saatiyle 4 Mart Pazar gecesi başlayıp Pazartesi sabahının ilk ışıklarına kadar sürecek törende nefesler tutulacak ve o meşhur cümlenin sonundaki isimlerin bir bir açıklanması büyük bir heyecanla beklenecek: “And the Oscar goes to...”

Heike Mund

© Deutsche Welle