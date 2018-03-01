Ortadoğu′ya silah satışı ikiye katlandı | TÜRKİYE | DW | 12.03.2018

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre iki kart arttı.

Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı SIPRI'nin raporunda ABD'nin silah ihracatında lider konumunu koruduğu belirtildi. ABD ile Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Ortadoğu'ya yapılan silah tedariğinde başı çekiyor. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98'ini karşıladı.

2015'ten bu yana Yemen'de askeri harekat yürüten Suudi Arabistan'ın 2013-2017 arasındaki silah ithalatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti.

ABD'nin silah satışının yarısı Ortadoğu'ya

Rapor, dünyadaki silahların üçte birinin ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'un silah ihracatının son beş yılda öncekine göre yüzde 25 arttığını tespit etti. ABD bu dönemde silah ihracatının yarısını Ortadoğu'ya yaptı

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Direktörü Aude Fleurant, önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmalar sayesinde ABD'nin silah satışının 1990'lardan bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Fleurant, "Bunlar ve 2017'de imzalanan başlıca anlaşmalar, ABD'nin önümüzdeki yıllarda da lider silah ihracatçısı konumunu garantileyecektir" dedi.

Almanya'nın Ortadoğu'ya satışı iki kat arttı

Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin takip etti. Bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının yüzde 74 'üne sahip olduğu raporda yer aldı. SIPRI, Almanya'nın 2008-2012 dönemindeki silah satışının 2013-2017 döneminden yüzde 14 azaldığı, ancak Ortadoğu ülkelerine yapılan silah satışının ise yüzde 109 oranında arttığına işaret etti.

Almanya bu yılın başında Yemen'deki harekata katılan ülkelere silah satışını durduracağını açıklamıştı. Berlin'de Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü operasyon nedeniyle Türkiye'ye de silah satışının durdurulması yönünde tartışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin silah ihracatı arttı

Raporda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu vurgulanırken Türkiye'nin silah ihracatını artıran ülkelerden olduğu belirtildi. Tespitlere göre Türkiye 2013-2017 döneminde önceki beş yıla kıyasla silah satışını yüzde 145 oranında artırdı. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran diğer Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

En büyük silah ithalatçısı Hindistan'ın dünyadaki silah alımının yüzde 12'sini gerçekleştirdiği raporda yer aldı. Hindistan'ın başlıca tedarikçisinin ise ülkenin silah talebinin yüzde 62'sini karşılayan Rusya olduğunu ifade edildi.

Rapor dünyadaki toplam silah satışının ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 10 arttığını ortaya koydu. Ortadoğu dışında Asya ve Okyanusya'ya yapılan silah ihracatında da artış kaydedilirken Afrika'ya yapılan tedarikte azalma olduğu saptandı.

DW,dpa/ GY,HS

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