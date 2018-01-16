  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

OHAL üç ay daha uzatılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada OHAL’in 3 ay daha uzatılması kararını benimsediklerini söyledi.

USA Bekir Bozdag trifft Jeff Sessions in Washington (picture-alliance/AA/Y. Ozturk)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirdiklerini belirten Bozdağ "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığı'na gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır" dedi. Bozdağ "Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditler, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması zaruretini ortaya koymuştur” diye konuştu.

'Türkiye sabrının son noktasına geldi'

ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenliği Gücü” kurma planına ilişkin olarak Bozdağ, "Türkiye, Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası söz konusu olduğu zaman, riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da" dedi. "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir" diyen Bozdağ "Kimse Türkiye'nin bundan sonraki gelişmelere daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır” diye konuştu. Bozdağ "Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası söz konusu olduğu zaman atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur" dedi.

MGK: Terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceğiz

Milli Güvenlik Kurulu'nun yaklaşık 4,5 saat süren toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı" belirtilmişti.

MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" ifadesi yer almıştı.

DW/EC,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

MGK'dan Afrin operasyonuna yeşil ışık

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" denildi. (17.01.2018)  

Hükümete OHAL çağrısı: Yargıyı özgür bırakın

CHP, hükümetin altıncı kez uzatma kararı aldığı olağanüstü hâlin toplumda yarattığı sorunlara dikkat çekmek için “OHAL’de Yeter” sloganlı bir forum düzenledi. (15.01.2018)  

OHAL bir kez daha uzatılıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılacağını açıkladı. (08.01.2018)  

OHAL’in birinci yılında Enkaz Raporu

Türkiye'de OHAL bugün 1'inci yılını doldururken, 100’den fazla sol görüşlü örgüt ve inisiyatifin temsil edildiği Demokrasi İçin Birlik (DİB) platformu, bu süreçte yaşanan hak ihlâlleri hakkında bir rapor yayınladı. (20.07.2017)  

Türkiye'de "Olağanüstü" 1 yıl

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL bir yılını doldurdu, daha ne kadar süreceği ise belirsiz. Dört kez uzatılan OHAL yönetimi altında neler yaşandığını derledik. (20.07.2017)  

OHAL üç ay daha uzatıldı

Türkiye'de 19 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hâl (OHAL) üç ay daha uzatıldı. (17.07.2017)  

OHAL dördüncü kez uzatılıyor

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde TBMM önünde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hâlin uzatılacağının sinyalini verdi. (16.07.2017)  

Benzer içerik

Türkei Armee an der Grenze vor Kobane

Gürcan: YPG ile çatışma kaçınılmaz 16.01.2018

DW Türkçe'nin Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan güvenlik analisti Metin Gürcan, 2018'de YPG ile Türkiye tarafından desteklenen ÖSO ya da TSK arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan

MGK'dan Afrin operasyonuna yeşil ışık 17.01.2018

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" denildi.

Syrien Türkei YPG Kämpfer und türkische Panzer Symbolbild

PYD BM'yi Afrin için harekete geçmeye çağırdı 17.01.2018

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'ni, Türkiye'nin Afrin'e operasyon tehdidine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Spanien Barcelona Strandpromenade (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Dünyanın en güzel kıyı kentlerinden biri olan Barcelona'da turizm, son otuz yılda kayda değer bir büyüme ortaya koydu. İşte Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +