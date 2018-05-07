 NYT: Trump Macron′a İran anlaşmasından çekileceğini söyledi | AVRUPA | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

NYT: Trump Macron'a İran anlaşmasından çekileceğini söyledi

New York Times, ABD Başkanı Trump'ın İran anlaşmasından çekileceğini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediğini iddia etti. Fransa ise görüşmede Trump'ın kararına ilişkin ipucu vermediğini açıkladı.

-

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme planını bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la paylaştığı iddia edildi. 

Görüşmeye ilişkin ayrıntıları duyuran New York Times gazetesi, Trump'ın Macron'a anlaşmadan çekileceğini söylediğini duyurdu. Habere kaynak olarak Trump-Macron görüşmesiyle ilgili bilgilendirilen ismi açıklanmayan bir kişi gösterildi.

Habere göre sözkonusu kaynak, ABD'nin İran'a yönelik askıya alınan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya koyacağını ve ek ekonomik cezalar getireceğini kaydetti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi sözkonusu iddiaları yalanlayarak Trump'ın Macron'a "bunları" söylemediğini ifade etti. Ancak ABD merkezli haber ajansı Associated Press, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın anlaşmadan çekileceği bilgisini paylaştı.  

Fransa: Trump kararına ilişkin ipucu vermedi

New York Times'ın iddiasıyla ilgili Fransa'dan da bir açıklama yapıldı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı ofisi, telefon görüşmesinde Trump'ın Macron'a anlaşma konusunda aldığı karara ilişkin bir ipucu vermediğini duyurdu.  

Trump dün Twitter üzerinden konuya ilişkin nihai kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Trump'ın ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.  

İran'la nükleer anlaşma Obama'nın mirası

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma 2015 yılında Barack Obama yönetimi döneminde yapılmıştı. Anlaşma, 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Trump, anlaşmada eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek sık sık eleştiriyor. ABD yasaları çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın, İran'a yönelik yaptırımların askıya alınması kararının yenilenip yenilenmeyeceğine her 120 ila 180 günde bir karar vermesi gerekiyor.

Rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Anlaşma biterse İran ne yapar?

ABD Başkanı Trump nükleer anlaşmadan çekilirse İran ne yapar? Tahran'ın elindeki seçenekler hem ABD'yi hem de AB'yi rahatsız edebilir. Kersten Knipp'in analizi. (08.05.2018)  

Gözler Trump'ın İran kararında

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını bugün Beyaz Saray'da açıklayacağını duyurdu. (07.05.2018)  

Trump'ın İran kararı öncesinde tansiyon yükseliyor

ABD Başkanı Trump’ın İran konusunda vereceği karar öncesinde açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırım ihtimaline hazırlıklı oldukları mesajını verdi. Avrupa ülkelerinde ise karar endişeyle bekleniyor. (08.05.2018)  

Benzer içerik

USA Donald Trump Statement zu Iran Atom-Abkommen

Gözler Trump'ın İran kararında 07.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını bugün Beyaz Saray'da açıklayacağını duyurdu.

Belgien Brüssel EU-Gipfel

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye gümrük vergisi çağrısı 29.04.2018

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İngiltere Başbakanı May, ABD'ye AB'ye karşı ticari bir önlem almaması yönünde çağrıda bulundu. AB'nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğu belirtildi.

Hassan Rouhani

Anlaşma biterse İran ne yapar? 08.05.2018

ABD Başkanı Trump nükleer anlaşmadan çekilirse İran ne yapar? Tahran'ın elindeki seçenekler hem ABD'yi hem de AB'yi rahatsız edebilir. Kersten Knipp'in analizi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella

İtalya'da hükümet kurulamıyor

Mart ayındaki seçimlerden bu yana hükümetsiz İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella "tarafsız" bir hükümet kurma çağrısında bulundu. Ancak galip gelen Beş Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi seçimlerin tekrarlanmasını istiyor. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 