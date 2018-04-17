Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi de Cannes'da

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'ne bugün dâhil edildi.

Geçen hafta açıklanan programda yer almayan Ahlat Ağacı, Lars von Trier'in The House That Jack Built ve Terry Gilliam'ın The Man Who Killed Don Quixote ile birlikte bu yılki seçkiye eklendi. Her üç film de festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için yarışacak.

Ahlat Ağacı ile ilgili karar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılanırken açıklama sonrası filmden ilk görseller yayılmaya başladı.

Bir kullanıcı filmden ilk görseli bir tabloya benzetti.

Bazı kullanıcılar Ceylan'ın filmlerini özlediklerini dile getirirken bazıları şimdiden filmin ödül kazanacağı tahmininde bulundu.

Bir kullanıcı Ahlat Ağacı'nın programa dâhil edilmesiyle ilgili hissizliğini paylaştı.

Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin ise dünkü yazısında Ceylan'ın filminin bu yılki programa dâhil edilmemesini Türkiye'deki siyasi gelişmelerden dolayı Avrupa'nın Türkiye'yi cezalandırması olarak değerlendirmişti.

Ancak bir kullanıcı Eğin'in yazısı sonrası Ahlat Ağacı'nın programa eklenmesini şüpheci bir yaklaşımla yorumladı.

Bir kullanıcı ise Ceylan'ın sinematografik üslubundaki değişimi iki farklı sanat akımına benzetti.

DW/ÇÖ,CÖ

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