 NSU kurbanını anma etkinliğinin iptaline tepki | ALMANYA | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

NSU kurbanını anma etkinliğinin iptaline tepki

Almanya’da aşırı sağcı terör hücresi NSU tarafından 2006 yılında öldürülen Halit Yozgat’ı anma etkinliğinin iptal edilmesi tepkilere yol açtı.

NSU-Opfer Halit Yozgat (picture-alliance/dpa)

Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin kurbanlarından Halit Yozgat için Kassel kentinde düzenlenmesi öngörülen anma etkinliğinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi, Almanya Türk Toplumu derneği tarafından eleştirildi.

6 Nisan Cuma günü yapılması öngörülen anma etkinliğine ilişkin belediye yönetiminin aldığı kararı “yanlış” olarak nitelendiren Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Atila Karabörklü, “Siyasetin verdiği mesaj gayet açık ve net: İnsanları o zaman olduğu gibi şimdi de koruyamıyoruz” şeklinde konuştu. Karabörklü, mülteci yurtlarına ve camilere yönelik saldırılar sürerken, kurbanların ve yakınlarının anılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı: Karar aile ile birlikte alındı

“Güvenlik konusundaki çekincelerimiz bizi ne yazık ki bu adıma zorluyor” diyen Kassel Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili Christian Geselle ise 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yozgat’ı anma etkinliği esnasında güvenlik konusunda sıkıntı yaratacak olayların yaşanabileceğini göz önünde bulundurduklarını, böyle bir olayın ise, etkinliğin “vakur niteliğine” gölge düşüreceğini kaydetmişti.

Geselle, “Yozgat Ailesi’nin de bu şartları gözeterek, anma etkinliğinin iptalinin daha uygun olacağına karar vermesine büyük saygı” duyduğunu belirtmişti.

Halit Yozgat 6 Nisan 2006 tarihinde NSU tarafından, işlettiği internet cafesinde vurularak öldürülmüştü. 2012 yılında, cinayetin işlendiği yerin hemen yakınına, NSU’nun öldürdüğü 10 kişinin isimlerinin yer aldığı bir anma tabelası yerleştirilmiş, meydan ve tramvay durağının adı “Halit Meydanı” olarak değiştirilmişti.
Video izle 04:47

Halit'in ailesi cevap bekliyor

© Deutsche Welle Türkçe

epd,AÜ/BK

 

 

 

Önerdiğimiz linkler

"Almanya NSU konusunda iyi bir sınav vermedi"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, Alman devletinin NSU konusunda iyi bir sınav vermediğini söyledi. (13.03.2018)  

Ombudsman: NSU konusunda karşımızda duvar var

Alman hükümetinin görevlendirdiği ombudsman Barbara John, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Aşırı sağcı terör hücresi NSU'nun aydınlatılması çabalarının yetersiz kaldığını söyleyen John, "İşin peşi bırakılmamalı" dedi. (29.01.2018)  

NSU davası: "Tanık ifadeleri gözardı edildi"

NSU davasının 2018 yılındaki ilk duruşması görüldü. Duruşmada müdahil avukatlardan Seda Başay Alman polisine ağır suçlamalarda bulundu. (09.01.2018)  

NSU kurbanları için 1,5 milyon euroluk fon

Almanya’nın Thüringen eyaletinde iktidarda olan Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller koalisyonu, aşırı sağcı NSU terörüne kurban gidenlerin yakınları için bir fon oluşturuyor. (29.11.2017)  

“Eğer bir gün biraz üzüntü duyacak olursanız…”

NSU kurbanı Mehmet Kubaşık’ın kızı Münih’teki duruşmada baş sanık Beate Zschäpe’den sorularını yanıtlamasını istedi. Gamze Kubaşık, davanın sonuna yaklaşılmasına rağmen birçok sorunun hala yanıtsız olduğunu belirtti. (23.11.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Halit'in ailesi cevap bekliyor  

Benzer içerik

NSU Prozess Beate Zschäpe

Ombudsman: NSU konusunda karşımızda duvar var 29.01.2018

Alman hükümetinin görevlendirdiği ombudsman Barbara John, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Aşırı sağcı terör hücresi NSU'nun aydınlatılması çabalarının yetersiz kaldığını söyleyen John, "İşin peşi bırakılmamalı" dedi.

Mordopfer der NSU

NSU kurbanları için 1,5 milyon euroluk fon 29.11.2017

Almanya’nın Thüringen eyaletinde iktidarda olan Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller koalisyonu, aşırı sağcı NSU terörüne kurban gidenlerin yakınları için bir fon oluşturuyor.

Deutschland Dresden Gedenken an die Opfer der Pogromnacht

Yorum: Avrupa’da Yahudi düşmanlığına artık yeter 01.04.2018

Paris’te Holokost’tan sağ olarak kurtulan Yahudi bir kadının öldürülmesi Avrupa’da şok etkisi yarattı. Michel Friedman, antisemitizmin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde kimsenin buna şaşırmaması gerektiği görüşünde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da savcılık Puigdemont'un iadesini istedi

Almanya'da savcılık eski Katalan lider Puigdemont'un İspanya'ya iadesi için mahkemeye başvurdu.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 